Bursa’dan Kuveyt’e spor turizmi alanında çıkarma

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın turizm sektör temsilcileriyle birlikte Kuveyt’te çeşitli temaslarda bulundu.

Temaslar kapsamında Kuveyt Atletizm Federasyonu yetkililerinden Faisal Hasan Aldasem’le bir araya gelen Bozbey, sportif alanda hayata geçirilebilecek iş birlikleri ile Kuveyt’ten Bursa’ya gelecek sporculara yönelik planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bursa’yı sahip olduğu kültürel değerleriyle dünyaya tanıtmak ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Bozbey, “Bursa ile Kuveyt arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile kültürel, ekonomik, ticari ve sportif alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı ve verimli görüşmeler yaptık. Atletizm alanında yakın ve yapıcı bir iş birliği içerisinde bulunduğumuz Kuveyt Atletizm Federasyonu ile önümüzdeki süreçte ortak projeler geliştireceğiz” dedi.