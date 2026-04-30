Bursa'nın global yatak sanayicisi Elektroteks'e ihracat ödülü

Yatak ve sünger üretim teknolojilerine yönelik özel üretim hatları geliştiren Elektroteks’in dış ticaret faaliyetlerini yürüten Sayger Otomasyon Makine, Makine İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ödül programında iki ayrı kategoride ödül kazandı. Sayger, yük kaldırma ve taşıma makineleri ile ambalaj makineleri ve aksamları alanında Türkiye’nin en büyük ilk 5 ihracatçısı arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, elde edilen bu başarının yalnızca şirket adına değil, Türkiye’nin üretim ve ihracat gücü açısından da anlam taşıdığına dikkat çekti. Güler, “İhracatta elde ettiğimiz bu ödüller, sadece firmamızın performansını değil, Türkiye’nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü de ortaya koyuyor. İnovasyona dayalı üretim yaklaşımımız ve Ar-Ge yatırımlarımız sayesinde dünya genelinde güçlü bir konuma ulaştık. Bu başarı, doğru stratejilerle ilerlediğimizin en somut göstergelerinden biri” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Güler, “Yeni pazarlara açılma hedefimiz doğrultusunda ekibimizle birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, hem ülke ekonomisine katkı sağlama motivasyonumuzu artırıyor hem de daha büyük hedeflere ulaşma yolunda bize güç veriyor” dedi.