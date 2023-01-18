Bursa’nın OSB’leri yeşil dönüşüm için düğmeye bastı

Esra ÖZARFAT / BURSA

Bursa’nın sanayi bölgeleri çevreci ve sürdürülebilir üretimi destekleyen yatırımlarla bölge firmalarının uluslararası rekabetçiliğini artırmaya odaklandı.

Sanayi kenti Bursa’da bu kapsamda Türkiye’ye örnek olan modeller ortaya çıktı. Türkiye’nin ilk ve en büyük Endüstriyel Su Geri Kazanım Tesisi için 176 milyon TL yatırım yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), arıttığı suyun 4 milyon metreküpe yakın kısmını yeniden üretimde kullandığı tesisi geçen yıl devreye aldı. DOSAB Başkanı Ersan Özsoy, tesis ile yeraltı su kaynaklarını koruyarak çevreci ve sürdürülebilir üretimle yeşil OSB olarak öne çıktıklarını söyledi. İş dünyasının yeşil dönüşümü hızlandırmak zorunda olduğuna işaret eden Özsoy, geçen yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen Çevre İle Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması Sanayi Kuruluşları Kategorisinde En İyi Uygulama Ödülü aldıklarını hatırlattı. Özsoy, ayrıca çamur yakma tesisinde tekstil atığı entegrasyonunu sağlayıp, tesiste kullanılan doğalgaz miktarını azaltmak, buhardan da elektrik enerjisi elde etmek için 1 milyon dolara yakın bir yatırıma da başladıklarını duyurdu. Aynı zamanda Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği (BOSBİR) Başkanı da olan Ersan Özsoy, sanayicilerin en önemli giderinin arasında enerjinin yer aldığına vurgu yaparak, bu konuda avantaj sağlamak için OSB’ler olarak tüm bölgeleri kapsayacak yenilenebilir enerji yatırımı yapılması yönünde devletten talepte bulunduklarını söyledi. Özsoy, “Ancak devletteki bürokratları bir türlü geçemiyoruz. ‘Mevzuat uygun değil, yapamazsınız, sisteme bağlanamazsınız’ deniyor. Her sanayici tek başına bireysel olarak bu işini çözmeye çalışıyor. Bunun değişmesi ülkenin ve sanayicinin yararına. OSB’lerin büyümesini istiyoruz ama OSB’lerin talepleri maalesef güdük kalıyor. Ülkenin döviz kaynaklarının dışarı gitmemesi babında bu konu çok önemli” dedi.

Enerji maliyetleri düşürülecek

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) Başkanı Ömer Faruk Korun, OSB dışında enerji temini için üretim olanaklarını değerlendirdiklerini söyledi. Korun, ayrıca bölge fabrikalarının çatı GES projeleri de bulunduğunu da belirtti. Enerji fiyatlarının ve enerji maliyetlerinin dünya genelinde geri gelme ihtimali bulunmadığına işaret eden Korun, maliyetleri düşürmek için tüketimi minimumda tutabilecekleri projelere odaklandıklarını, bu kapsamda tüm cadde ve sokak aydınlatmalarını LED’e çevirerek tasarruf sağlayacaklarını ifade etti.

Firmalara izin sürecinde sıkı denetim

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, bölgenin kirletici sanayi olmaması nedeniyle çevreci bir sanayi bölgesi olarak öne çıktığını vurguladı. Çevreci ve yeşil üretimin kendileri için önemli bir kriter olduğuna dikkati çeken Toy, “Bölgemizde geri dönüşüm tesisi, döküm fabrikası ya da ağır metallerden kaplama tesisleri yapmak isteyenler oluyor. Ancak biz çevrecilik bilincimizi OSB kurulmadan önce belirlemiştik. O politikamızdan taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Arsa sahibi olsa bile, bizim standartlarımıza sahip olmayan firmalara bölgemizde izin vermiyoruz” dedi.

MKP OSB, Yeşil OSB olacak

Enerji nakil hatları ile dağıtım merkezindeki revizyon yatırımlarını sürdüren Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (MKP OSB), su geri kazanım ve çamur kurutma ünitelerini kapsayacak yeni bir atık su arıtma tesisi yatırımı için de düğmeye bastı. Bölge, yatırımlar tamamlandığında Yeşil OSB şartlarını da sağlamış olacak. Bölgeden yapılan açıklamada: “2024 yılı sonunda yeni atıksu arıtma tesisini devreye almayı planlıyoruz” denildi.

“Çevre, kırmızı çizgimiz”

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) her yıl ‘BOSİAD Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’ düzenliyor. “Çevre kırmızı çizgimiz” diyen BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, “Avrupa Yeşil Mutabakatı, Türkiye’nin rakip ülkelerden ayrışması için bir fırsat olabilir. Bunun için ister ihracatçı olalım, ister ihracatçılara hizmet eden firmalar olalım, bunu muhakkak içselleştirmek ve bunun üzerine çalışmak durumundayız. 2026’dan sonra başlayacak ve 2030’da hepimizi etkileyecek. Türkiye eğer uyum sağlamazsa 4 milyar dolara yakın bir etkilenme söz konusu olacak. 2026 yılında devreye girecek, AB karbon nötr uygulaması sonucu rekabetçiliğimiz ve kârlılığımız önemli ölçüde etkilenecek” diye konuştu.

Rekabetçiliği, yenilenebilir enerjiden sağlayacak

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) yenilenebilir enerji projeleri kapsamında ilk adımı GES ile atacak. NOSAB Başkanı Erol Gülmez, “NOSAB’ın kurumsal binalarının hepsinin üstüne GES panelleri kurmak için başvurumuzu yaptık. Ayrıca GES yatırımlarına ilgi gösteren bölge sanayicileri de çatılarına GES panelleri kurmak için bizden onay aldı. Hem teşvik kapsamının genişletilmesi, hem de son yönetmelik değişikliğiyle sağlanan kolaylıklar bölgede GES başvurularını artırdı” dedi.

Üç sanayi bölgesine hizmet veriyor

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, Kestel Organize Sanayi Bölgesi, Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi, İsabey bölgesindeki işletmeler ile Kestel ve Gürsu’nun evsel ve endüstriyel atık sularını arıtma marifetiyle doğanın dengesini koruyan çalışmalar yürüten S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi de yeni yatırımlarla hizmet ağını genişletecek. İleri biyolojik arıtma gerçekleştirilen tesiste çevreyi iyileştirmek için ambalaj atıklarının toplanması ve ayrışmasını sağlayacak tesis ile çamur ön kurutma tesisinin önümüzdeki aylarda hizmete alınmasıyla daha verimli bir çalışma modeline geçiş yapılacak. Doğal gaz yerine yakma tesisinde oluşan atık ısının kullanılmasıyla atmosfere salınan zararlı gazların etkisi önlenecek.