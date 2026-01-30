Bursa’nın OSB’leri yeşil dönüşümle standart yükseltiyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Yeşil OSB yaklaşımı, su ve enerji güvenliği, dijital altyapı yatırımları ve insan odaklı planlama; Bursa’daki OSB’leri ortak bir vizyon etrafında buluşturdu. Ortaya çıkan tablo, Bursa’nın sanayide “yeşil, dijital ve dayanıklı” yeni bir model inşa ettiğini gösterdi.

Yeşil dönüşüm sanayide yeni standart haline geldi

Bursa OSB’lerinde dikkat çeken en önemli başlık, yeşil dönüşümün standart haline gelmesi. Çevreci yatırımlar artık sadece kurumsal itibar unsuru değil; rekabet gücünün ve sürdürülebilir üretimin temel koşulu olarak görüldü. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), 2026 hedeflerini doğrudan yeşil dönüşüm ekseninde tanımlarken; Hasanağa OSB (HOSAB) Yeşil OSB Belgesi alarak bu süreci resmiyete taşıdı. Bursa OSB, Kayapa OSB ve Demirtaş OSB (DOSAB) ise Türkiye’de Yeşil OSB uygulamalarının öncüleri arasında yer alıyor.

OSB yönetimleri, karbon salımının azaltılmasından enerji verimliliğine, atık yönetiminden çevre yatırımlarına kadar pek çok alanda eş zamanlı adımlar atıyor. Bursa’daki bu tablo, sanayide çevreci üretimin artık bir “vitrin çalışması” değil, yeni altyapı standardı haline geldiğine işaret ediyor. Küresel iklim değişikliği ve artan maliyetler, OSB’lerde su ve enerji yönetimini stratejik bir gündem maddesine dönüştürdü. Bursa OSB’lerinin neredeyse tamamında proses suyu sürekliliği, atık suyun geri kazanımı ve yenilenebilir enerji yatırımları ön plana çıkıyor.

Su ve enerji güvenliği stratejik öncelik

BOSAB’da yürütülen çalışmalarla proses suyu geri kazanımı artırılırken, kayıp-kaçak oranı sıfıra yaklaşmış durumda. HOSAB ve DOSAB’da suyun yeniden kullanımı ve emisyon azaltımına yönelik projeler hız kazanırken; Kayapa OSB’de karbon ayak izi doğrulaması ve çatı tipi güneş enerji santralleri yatırımları dikkat çekiyor. Bu yatırımlar, OSB’lerin yalnızca çevresel sorumluluk değil, üretim sürekliliği ve maliyet yönetimi açısından da uzun vadeli bir güvence oluşturma arayışında olduğunu gösteriyor.

Dijital altyapı ve teknoloji odaklı yönetim yapıları

Bursa OSB’lerinde dönüşüm yalnızca çevre yatırımlarıyla sınırlı değil. Klasik altyapı anlayışı yerini akıllı ve dijital altyapılara bırakıyor. Fiber optik ağlar, dijital arşivler, veri merkezleri ve hızlı müdahale organizasyonları OSB yönetimlerinin yeni standartları arasında yer alıyor. Özellikle Bursa OSB, TEKNOSAB ve DOSAB, dijitalleşme ve kurumsal altyapı yatırımlarıyla öne çıkıyor. OSB’lerin yönetim yapıları, bu yönüyle artık geleneksel bir “altyapı sağlayıcısı”ndan çok, teknoloji odaklı kurumsal yapılar gibi çalışıyor. OSB temsilcileri bu dönüşümün sanayicilere zaman, maliyet ve operasyonel verimlilik açısından önemli avantajlar sağladığına dikkat çekiyor.