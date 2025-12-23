Bursa’nın ticaret hafızası yeni nesil modellerle güçlenecek

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Yüzyıllardır ticaretin kalbinin attığı Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, dijitalleşme hamlesiyle geleceğe hazırlanıyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı İsa Altıkardeş, çarşı başkanları ve bölgedeki BTSO üyeleriyle bir araya gelerek tarihi ticaret merkezinin dönüşüm yol haritasını masaya yatırdı.

Toplantıda konuşan İbrahim Burkay, küresel ticaretin artık zamansız ve sınırsız bir yapıya dönüştüğünü vurgulayarak, tarihi çarşıların bu dönüşümün dışında kalamayacağını söyledi. “Dünya 24 saatlik bir ticaret ekosistemiyle çalışıyor. Bizim görevimiz, köklerimizden kopmadan bu değişimi doğru okumak ve tarihi çarşımızı yeni nesil ticaret modelleriyle buluşturmak” diyen Burkay, dijitalleşmenin bölge için bir tehdit değil, büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi.

BTSO tarafından hayata geçirilmesi planlanan Dijital Dönüşüm Merkezi’nin, yüzlerce dükkânın bulunduğu Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne yeni bir soluk getireceğini belirten Burkay, “Burada ciddi bir sermaye birikimi, eşsiz bir insan kaynağı ve köklü bir ticaret kültürü var. E-ticaret her yıl büyürken, stok yönetiminden barkodlamaya, e-ticaretten e-ihracata kadar tüm alanlarda esnafımızı güçlendirecek bir merkez kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Gençlerin ticaretle bağının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Burkay, dijitalleşmenin genç nesil için tarihi çarşıyı yeniden cazip kılacağını belirterek, “Gençler kendi hikâyelerini yazabilecekleri alanlar arıyor. Tarihi çarşı, doğru dijital araçlarla bu hikâyelerin merkezine dönüşebilir” ifadelerini kullandı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği ile uzun süredir uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Burkay, çarşının sadece gündüzleri değil, günün her saatinde yaşayan bir merkez haline gelmesi gerektiğini söyledi. Burkay, “Avrupa’daki tarihi hanlarda olduğu gibi, ticaretin sanatla iç içe geçtiği bir konsepti Bursa’ya kazandırmak istiyoruz. Dijitalleşme ile desteklenen sanatsal etkinlikler, çarşının cazibesini hem Bursa’dan hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler için artıracaktır” dedi.

Sorunlar dijital desteklerle aşılacak

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların dijital ve kurumsal desteklerle aşılabileceğini ifade ederken, Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım da tarihi çarşıların dijitalleşerek ayakta kalması için desteklerin önemli olduğuna işaret etti. Toplantıda ayrıca dijital destekli organizasyonlar ve etkinliklerle çarşının özellikle akşam saatlerinde de canlı tutulması gerektiğine dikkat çekildi.