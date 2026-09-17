BursaRay ücretlerine zam geldi!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bursa’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 25’e varan oranlarda zam uygulanmasına karar verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Eylül 2026’daki ikinci birleşiminde, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan ortak rapor gündeme alındı.

Yeni Parti’li meclis üyelerinin karşı oy kullandığı rapor, Cumhur İttifakı üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte BursaRay’da tam bilet ücreti 40 liradan 50 liraya, öğrenci bileti ise 10 liradan 12,50 liraya yükseltildi.

Düzenleme yalnızca BursaRay ücretleriyle sınırlı kalmadı. Selçukgazi minibüs tarifesinde yüzde 30, tramvay öğrenci ücretinde yüzde 28,8, bazı ilçe hatlarında yüzde 28,6 ve kayıp kart yenileme ücretinde yüzde 30 artış yapıldı. Mudanya-Hastane öğrenci tarifesindeki artışın ise yüzde 33,3’e ulaştığı belirtildi.

Mecliste ayrıca taksi, dolmuş, okul servisi, otopark ve çekici ücretlerinde de farklı oranlarda zam kararları alındı.

Bursa’da ulaşıma yüzde 25 zam tepkisi

Karara tepki gösteren Yeni Parti Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Şubat ayında Mustafa Bozbey döneminde yapılan yüzde 15’lik ulaşım zammının Cumhur İttifakı üyeleri tarafından eleştirildiğini hatırlattı.

Akbulut, vatandaşların gelirlerinde yeni bir artış olmadan toplu ulaşıma daha yüksek oranlı zam yapıldığını savunarak, “Şubat ayında asgari ücret, emekli ve memur maaşları artırılmış olmasına rağmen yüzde 15’lik zammı fazla bulanlar, bugün vatandaşın gelirinde yeni bir artış olmadan toplu ulaşıma yüzde 25, bazı kalemlere ise yüzde 30’un üzerinde zam yapıyor” dedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın zam gerekçeleri arasında gösterilmesini de eleştiren Akbulut, BursaRay’ın elektrikle çalıştığına dikkat çekti. Akbulut, “Mustafa Bozbey döneminde yüzde 15’i kabul etmeyenler, bugün yüzde 25 zammı kendileri yapıyor” ifadelerini kullandı.

Akbulut, toplu taşımanın özellikle emekliler, işçiler ve öğrenciler tarafından yoğun kullanıldığını belirterek, gelirlerde yeni bir artış yapılmadığı bir dönemde ulaşım ücretlerine bu ölçüde zam gelmesinin vatandaşın bütçesini zorlayacağını söyledi.