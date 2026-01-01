“Bursa’ya hizmet görev değil, gönül meselesi”

ERHAN BEDİR / BURSA

Küresel ekonomide artan belirsizliklerin tedarik zincirleri, enerji ve hammadde maliyetleri üzerinde baskı yarattığını belirten Matlı, Türkiye’de ise enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın öncelikli başlıklar olmaya devam ettiğini söyledi.

Dünya ekonomisinin jeopolitik riskler, bölgesel çatışmalar, ticaret savaşları ve korumacı politikalar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Matlı, bu sürecin finansmana erişim koşullarını da zorlaştırdığını ifade etti. Türkiye’de atılacak kararlı adımların ise önümüzdeki dönemlerde reel sektör üzerindeki baskıyı kademeli olarak azaltmasını beklediklerini dile getirdi. Sanayi ve üretim alanında yaşanan dönüşüme dikkat çeken Matlı, küresel talep dalgalanmaları, yeşil dönüşüm zorunluluğu ve dijitalleşmenin üretim modellerini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Tekstil, otomotiv ve makine gibi öncü sektörlerin yüksek maliyetler ve dış pazarlardaki durgunluğa rağmen rekabet gücünü korumaya çalıştığını belirten Matlı, öngörülebilir para politikaları ve üretimi destekleyen yapısal reformlarla imalat sanayiinde daha güçlü bir toparlanmanın mümkün olacağını ifade etti.

Gıda ve perakendede dengelenme beklentisi

Gıda ve perakende sektörlerinin artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıklarından doğrudan etkilendiğini kaydeden Matlı, maliyetlerin öngörülebilir hale gelmesi ve iç talepte istikrar sağlanmasıyla bu sektörlerin daha sürdürülebilir bir büyüme sürecine girebileceğini söyledi. Dijitalleşme, yapay zekâ ve veri temelli iş modellerinin ekonomik dönüşümün merkezinde yer aldığını belirten Matlı, Türkiye’nin genç ve nitelikli insan kaynağıyla bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Teknoloji odaklı girişimlerin desteklenmesi, dijital altyapı yatırımlarının artırılması ve katma değeri yüksek üretimin ön plana çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

KOBİ’ler ekonominin omurgası

Ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin küresel belirsizlikler karşısında daha kırılgan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Matlı, finansmana erişim, nakit akışı yönetimi ve sürdürülebilirliğin KOBİ’ler için hayati önem taşıdığını söyledi. Güçlü destek mekanizmalarıyla KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasının ve büyüme sürecine aktif katılımlarının sağlanmasının kritik olduğunu ifade etti.

Bursa’nın çok sektörlü yapısı, güçlü üretim kültürü ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Özer Matlı, BTSO Başkan Adayı olarak şehrin tüm sektörlerini kapsayan, şeffaf, katılımcı ve bütünleştirici bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. “Bursa’ya hizmeti bir görev değil, gönül meselesi olarak görüyoruz” diyen Matlı, üyelerin sorun ve beklentilerini merkeze alan, çözüm odaklı ve güçlü bir oda yapısını birlikte inşa etmek istediklerini vurguladı. Sanayici, tüccar, girişimci ve KOBİ’lerin yanında duran, bugünü olduğu kadar yarını da planlayan bir anlayışla çalışacaklarını ifade etti.