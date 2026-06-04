BUSİAD’dan ‘Oyunu Değiştirenler’ temasıyla yenileşim çağrısı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Dijitalleşme ve yapay zekâ başta olmak üzere dünyada yeni bir dönüşüm dalgasının yaşandığını belirten Hatunoğlu, BUSİAD’ın yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda geleceğe ilişkin öngörüler üreten bir yapı olarak hareket ettiğini söyledi. Sanayi devrimlerinde sermayenin belirleyici unsur olduğunu, günümüzde ise insan kaynağının öne çıktığını ifade eden Hatunoğlu, Türkiye’nin genç ve nitelikli insan gücünün bu dönüşüm sürecinde önemli bir avantaj sunduğunu kaydetti. Gençlerin teknoloji üretimine yönlendirilmesi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi halinde Türkiye’nin yeni dönemin fırsatlarını değerlendirebileceğini dile getirdi. Bursa Yenileşim Ödülü’nün bu yıl yedinci kez sahiplerini bulacağını belirten Hatunoğlu, teknolojinin, iş modellerinin ve müşteri beklentilerinin hızla değiştiği günümüzde yenileşimin kurumlar için vazgeçilmez hale geldiğini söyledi. Son iki yılda ödül sürecinin kapsamlı şekilde yeniden tasarlandığını belirten Hatunoğlu, yeni modelin firmalara yalnızca ödül kazanma fırsatı sunmadığını, aynı zamanda yenileşim kapasitelerini objektif biçimde değerlendirme imkânı verdiğini ifade etti.

Değerlendirme modeli yenilendi

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu Başkanı Tuğba Demirsu Yücetürk ise Bursa Yenileşim Ödülü’nün yalnızca bir ödül programı değil, işletmelerin yenileşim yetkinliklerini ölçebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir platform olduğunu söyledi. Son aylarda yurt içi ve yurt dışındaki benzer uygulamaların incelendiğini belirten Yücetürk, Bursa iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun, daha profesyonel ve daha fazla katma değer sağlayan bir değerlendirme modeli oluşturduklarını ifade etti. Yücetürk, yenileşimin yalnızca yeni ürün geliştirmekten ibaret olmadığını; liderlik, strateji, insan kaynağı, iş birlikleri, kaynak yönetimi ve süreç iyileştirmelerini kapsayan bütünsel bir dönüşüm alanı olduğunu vurguladı. Bu kapsamda değerlendirmelerin stratejik yönelim, yenileşim kültürü, ekosistem yönetimi, operasyonel çeviklik, teknoloji adaptasyonu, sürdürülebilirlik ve iş sonuçları olmak üzere yedi temel kriter üzerinden yapılacağını söyledi.

Başvurular başladı

2026 yılı temasının “Oyunu Değiştirenler” olduğunu hatırlatan Yücetürk, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve verimlilik alanlarında fark yaratan işletmelerin yanı sıra daha önce ödüle başvuran firmaları da yeniden sürece katılmaya çağırdı. Bursa Yenileşim Ödülü başvurularının 1-30 Haziran tarihleri arasında alınacağını, kazananlerin ise 19 Kasım 2026’da düzenlenecek sempozyum ve ödül töreninde açıklanacağını bildirdi.