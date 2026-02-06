BUSİAD/Hatunoğlu: Üretimi güçlendirecek yapısal adımlar şart

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla hazırlanan çalışmada, katılımcıların gelecek 6 aya ilişkin iyileşme beklentisi taşıdığı görüldü.

Anket sonuçları; ekonomideki büyüme eğilimini teyit ederken, TCMB’nin para politikasında gevşeme, enflasyonda düşüş ve genel beklentilerde toparlanma sinyallerini yansıtıyor. 2025’in dördüncü çeyreğine ilişkin veriler, iktisadi faaliyetin önceki çeyreğe benzer seyrettiğine, yıllık büyümenin OVP tahmini olan yüzde 3,3’ün üzerine çıkabileceğine işaret ediyor. İç talep direncini korurken, yılın son çeyreğinde enflasyonda düşüş eğilimi öne çıktı. Firmalar, mevcut koşullarda toparlanmanın sürdüğünü, imalat sanayinde ise sınırlı bir gerileme bulunduğunu belirtti.

İhracatta olumlu hava

İhracatçı firmalar, gelecek üç ayda ihracat siparişlerinde artış bekliyor. Kur riskinin genel olarak azaldığı, imalat sanayinde ise sınırlı artış olduğu gözlenirken, TL kredi faizlerine ilişkin beklentiler belirgin biçimde aşağı yönlü.

Anketi değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, çalışmanın iş dünyasının mevcut durumu ve beklentilerini ortaya koyduğunu belirterek, “Ocak 2026 anketi, temkinli beklentilere rağmen ihracat, enflasyon görünümü ve genel beklentiler açısından umut verici bir tablo sunuyor. Belirsizliklerin arttığı küresel ortamda, ihracatla büyüme büyük önem taşıyor” dedi.

Hatunoğlu, üretim ve rekabet gücünün korunması için finansmana erişimin öngörülebilir hale getirilmesi, izin ve ruhsat süreçlerinin sadeleştirilmesi, enerji ve iş gücü maliyetlerinin dengelenmesi ile yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen teşviklerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.