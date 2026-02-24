BUSİAD/Hatunoğlu: Ya dönüşeceğiz ya da tarihe karışacağız!

ESRA ÖZARFAT

Türkiye’de yaşanan tablonun klasik bir ekonomik daralmadan ibaret olmadığına işaret eden Tuncer Hatunoğlu, “Ekonomik sıkıntı var, evet. Ama asıl mesele dünyada üretim sistemleri değişiyor. Talep yapısı değişiyor. Güç dengeleri değişiyor. Aynı işi aynı şekilde yapmaya devam eden ayakta kalamayacak” dedi.

Tuncer Hatunoğlu, geçmiş krizlerin 3-6 ay içinde atlatılabildiğini ancak bugün yapısal bir dönüşümle karşı karşıya olunduğunu belirterek, “Dünya hızla değişiyor. Bursa’nın güçlü sanayi hafızası bir avantaj. Ancak bu avantajı korumak için üretimden stratejiye, insan kaynağından iş birliği modellerine kadar her alanda gelişim şart. Ya dünyadaki değişimi okuyacağız ya da nalbantlar gibi tarihe karışacağız” değerlendirmesini yaptı.

Hatunoğlu, Bursa’nın sahip olduğu üretim hafızasına dikkat çekerek, Türkiye sanayisindeki dönüşümün merkezinin Bursa olabileceğini savundu. Bursa’nın coğrafi konumuna da işaret eden Hatunoğlu, “Ankara’ya da İzmir’e de İstanbul’a yakınız. Türkiye içindeki akışkanlığı sağlayabilecek bir kavşaktayız. Şimdi bunu dünyayla nasıl akışkan hale getireceğiz, asıl soru bu” diye konuştu.

Ölçek ekonomisi tartışmalarına da değinen ve Türkiye’nin Çin gibi dev ölçekli üretimle rekabet edemeyeceğini vurgulayan Hatunoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Büyük fabrikalar, dev alanlar artık tek başına çözüm değil. Büyümeyi doğru tanımlamamız lazım. Büyümek başka, gelişmek başka. Sağlıksız büyümenin kimseye faydası yok. Bursa’nın ihtiyacı gelişme.”

Türkiye’nin hangi ölçekte, hangi hedef pazara hitap edeceğini net biçimde belirlemesi gerektiğini söyleyen Hatunoğlu, “Piramit içinde hangi katmana oynayacağımızı bilmeliyiz. Herkese her şeyi satmaya çalışarak yol alınmaz. Mesele üretmek değil; doğru hedef kitleyi, doğru konumu seçmek” diye konuştu.