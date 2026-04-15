Bütçe 229,9 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart 2026 dönemine ait Merkezi Yönetim Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, 2026 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 460 milyar 416 milyon TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 230 milyar 545 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe açığı 229 milyar 872 milyon TL olurken faiz dışı giderler 1 trilyon 224 milyar 457 milyon TL, faiz dışı fazla ise 6 milyar 87 milyon TL olarak kaydedildi.

Bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında bütçe açığının daraldığı görüldü. 2025 yılı Mart ayında 261 milyar 466 milyon TL olan bütçe açığı, 2026 yılı Mart ayında 229 milyar 872 milyon TL'ye geriledi. Faiz dışı dengede ise daha belirgin bir iyileşme dikkat çekti: 2025 Mart ayında 100 milyar 223 milyon TL faiz dışı açık verilmişken 2026 yılının aynı ayında 6 milyar 87 milyon TL faiz dışı fazla elde edildi.

Bütçe giderleri tarafında Mart ayı harcamaları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,1 oranında artış gösterdi. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı 2025 yılında yüzde 7 iken 2026 yılında yüzde 7,7 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,3 artarak 1 trilyon 224 milyar 457 milyon TL'ye ulaştı; söz konusu giderlerin gerçekleşme oranı 2025'teki yüzde 6,8 düzeyinden yüzde 7,5'e yükseldi. Faiz giderleri 235 milyar 959 milyon TL olarak gerçekleşti.

Gelirler tarafında ise bütçe gelirleri geçen yılın Mart ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 1 trilyon 230 milyar 545 milyon TL'ye ulaştı. Gerçekleşme oranı 2025 yılındaki yüzde 6 düzeyinden yüzde 7,6'ya çıktı. Vergi gelirleri tahsilatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,9 artışla 1 trilyon 57 milyar 171 milyon TL oldu; vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı da 2025'teki yüzde 5,8'den yüzde 7,6'ya yükseldi. Genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 139 milyar 221 milyon TL olarak açıklandı.

Ocak-mart döneminde bütçe açığı 420,5 milyar TL oldu

Ocak-Mart döneminin bütününe bakıldığında, 2026 yılının ilk çeyreğinde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 425 milyar 431 milyon TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 5 milyar 382 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe açığı 420 milyar 49 milyon TL'de kalırken faiz dışı fazla 456 milyar 22 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde 710 milyar 817 milyon TL olan bütçe açığının bu yıl önemli ölçüde daraldığı, 246 milyar 867 milyon TL faiz dışı açık yerine ise 456 milyar 22 milyon TL faiz dışı fazla verildiği görüldü.

Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,4 artarak 4 trilyon 5 milyar 382 milyon TL'ye ulaştı. Vergi gelirleri tahsilatı ise yüzde 66,1 artışla 3 trilyon 360 milyar 367 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artarak 4 trilyon 425 milyar 431 milyon TL'ye çıkarken faiz hariç giderler yüzde 33,8 artışla 3 trilyon 549 milyar 360 milyon TL oldu.