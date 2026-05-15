Bütçe açığı 4 ayda 750 milyar lirayı aştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nisan ayında bütçe açığı 338,7 milyar TL oldu. Bütçe ilk 4 ayda 758,8 milyar TL açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayı bütçe verilerini açıkladı.
Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 524,9 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 186,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Nisan ayında bütçe açığı 338,7 milyar TL oldu.
Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 267,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 81,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
4 aylık açık 758,8 milyar TL
Ocak-nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 5 trilyon 950,3 milyar TL, bütçe gelirleri 5 trilyon 191,5 milyar TL olurken, bütçe 758,8 milyar TL açık verdi.
İlk 4 ayda faiz dışı bütçe giderleri 4 trilyon 816,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 374,9 milyar TL oldu.