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Bütçe açığı nisanda 174,7 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin nisan ayında 174,7 milyar TL açık verdiğini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 4 ayında açık 885,5 milyar TL'ye ulaştı.

Haber Merkezi
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Bütçe açığı nisanda 174,7 milyar TL oldu
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Merkezi Yönetim bütçe dengesi, nisan ayında 174,7 milyar TL açık verdi. Merkezi Yönetim faiz dışı dengesi ise, aynı ayda 85,9 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 132,1 milyar TL, bütçe gelirleri 957,4 milyar TL ve bütçe açığı 174,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 871,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 85,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 249,7 milyar TL, bütçe gelirleri 3 trilyon 364,2 milyar TL ve bütçe açığı 885,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 525,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 160,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir."

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