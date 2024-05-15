Bütçe açığı 4 ayda 691 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 773,6 milyar TL, bütçe gelirleri 595,8 milyar TL ve bütçe açığı 177,8 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 659,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 63,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Nisan ayında 132 milyar 471 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Nisan ayında 177 milyar 830 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Nisan ayında 97 milyar 974 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Nisan ayında 63 milyar 802 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 773 milyar 643 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 114 milyar 27 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 659 milyar 615 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Nisan ayında 773 milyar 643 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 400 milyar 444 milyon TL harcama yapılmıştır.

Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7,2 iken 2024 yılında yüzde 7 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,2 oranında artarak 659 milyar 615 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7,4 iken 2024 yılında yüzde 6,7 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Nisan ayı itibarıyla 595 milyar 813 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 487 milyar 856 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 94 milyar 722 milyon TL olmuştur.

2023 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 267 milyar 973 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 122,3 oranında artarak 595 milyar 813 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Nisan ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 5,4 iken 2024 yılında yüzde 7,1 olmuştur.

2024 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,6 oranında artarak 487 milyar 856 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 5,4 iken 2024 yılında yüzde 6,6 olmuştur.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 924,3 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 233 milyar TL ve bütçe açığı 691,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 559,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 326,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 382 milyar 496 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 691 milyar 312 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 247 milyar 342 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 326 milyar 808 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 2 trilyon 924 milyar 323 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 364 milyar 504 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 2 trilyon 559 milyar 819 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102,3 oranında artarak 2 trilyon 924 milyar 323 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,4 oranında artarak 2 trilyon 559 milyar 819 milyon TL olarak gerçekleşmiştir."