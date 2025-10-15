Bütçe eylül ayında 309,6 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Eylül ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 331 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 21,4 milyar TL ve bütçe açığı 309,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 94,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 73 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Eylül ayında 100 milyar 464 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Eylül ayında 309 milyar 643 milyon TL açık verdi. 2024 yılı Eylül ayında 48 milyar 213 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2025 yılı Eylül ayında 73 milyar 22 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Eylül ayı itibarıyla 1 trilyon 331 milyar 1 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 236 milyar 621 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 94 milyar 380 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Eylül ayında 1 trilyon 331 milyar 1 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 932 milyar 68 milyon TL harcama yapıldı.

Eylül ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,8 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 8,4 iken 2025 yılında yüzde 9 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 1 trilyon 94 milyar 380 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 8 iken 2025 yılında yüzde 8,6 oldu.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Eylül ayı itibarıyla 1 trilyon 21 milyar 358 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 881 milyar 810 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 112 milyar 426 milyon TL oldu.

2024 yılı Eylül ayında bütçe gelirleri 831 milyar 603 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 22,8 oranında artarak 1 trilyon 21 milyar 358 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Eylül ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 9,9 iken 2025 yılında yüzde 8 oldu.

2025 yılı Eylül ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 oranında artarak 881 milyar 810 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 9,9 iken 2025 yılında yüzde 7,9 oldu.

Ocak-Eylül Dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 222,2 milyar TL, bütçe gelirleri 9 trilyon 4,9 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 8 trilyon 559,8 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 445,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde 1 trilyon 74 milyar 18 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde 1 trilyon 217 milyar 278 milyon TL açık verdi. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde 161 milyar 332 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde 445 milyar 103 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Eylül dönemi itibarıyla 10 trilyon 222 milyar 202 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 1 trilyon 662 milyar 380 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 8 trilyon 559 milyar 822 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,8 oranında artarak 10 trilyon 222 milyar 202 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 oranında artarak 8 trilyon 559 milyar 822 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Eylül dönemi itibarıyla 9 trilyon 4 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 7 trilyon 753 milyar 506 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 7 milyar 198 milyon TL oldu.

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri 6 trilyon 84 milyar 619 milyon TL iken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 48 oranında artarak 9 trilyon 4 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Eylül dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 oranında artarak 7 trilyon 753 milyar 506 milyon TL oldu.