Bütçe gelirleri harcamalardan hızlı arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre haziranda bütçe açığı 275.3 milyar lira oldu. Böylece yılın ilk altı ayındaki bütçe açığı 747.2 milyar lira olarak gerçekleşti, geçen yıl ilk yarıya göre artış yüzde 54,6’ya ulaştı.

Verilere göre, haziran ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 oranında artışla 866.5 milyar lira, bütçe gelirleri ise yüzde 120,4 oranında artışla 591.2 milyar liraya yükseldi.

Haziran ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 165,6 oranında artışla 99.3 milyar lira olurken, faiz dışı harcamalardaki artış yüzde 70,3 olarak hesaplandı. Faiz dışı harcamalar haziran ayında 767.2 milyar liraya geldi, haziran ayında personel harcamaları yüzde 92,9 oranında artışla 207.7 milyar lira, cari transferler yüzde 44.7 oranında artışla 370.8 milyar lira, yatırımların içinde olduğu sermaye giderleri yüzde 184 oranında artışla 72.9 milyar liralık harcama gerçekleşti.

KDV’deki yüksek artış geçen yılın baz etkisi

Haziranda vergi gelirleri yüzde 109 artışla 483.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Yurtiçi mallar üzerinden alınan KDV yüzde 3 bin 28 artışla 80.7 milyar lira oldu. Geçen yıl haziranda dahilde KDV iadeler ve öteleme nedeniyle eksi gerçekleşmişti. Yüksek artış bundan kaynaklandı. ilk yarıda bütçe gelirleri yüzde 103,8, harcamaları yüzde 93,7 artış kaydetti. Bütçe açığı 2023’ün aynı dönemindeki 483.2 milyar liradan 2024 ilk yarıda 747.2 milyar liraya çıktı. 2023 ilk yarısında 208 milyar lira olan faiz dışı açık ise 2024’te 172.8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Tasarruf tedbirlerinin ilk etkileri

TSKB ekonomistleri yayımladıkları notta haziranda bütçede harcamalar tarafında tasarruf tedbirlerinin kısmen de olsa etkilerinin gözlenmeye başladığını belirtti. TSKB ekonomistleri notlarında “Personel giderlerindeki yavaşlama baz etkisini yansıtsa da cari transferler ile mal ve hizmet alım giderlerindeki yavaşlama dikkat çekiyor. Yılın ikinci yarısında hükümetin tasarruf paketi kapsamında atacağı adımların etkilerine bağlı olarak harcamalarda yavaşlamanın sürebileceğini değerlendiriyoruz. Yıl genelinde ise ilk yarıdaki sonuçların katkısıyla vergi tahsilatlarında yavaşlamanın sınırlı kalabileceğini öngörüyoruz” denildi.