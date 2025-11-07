Bütçe görüşmelerinde Bakan Şimşek’e CHP’li milletvekillerinden protesto

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeni Şafak gazetesinin Hazine ve Maliye Bakanını eleştiren manşetlerinden oluşan dövizi göstererek “Bu manşetleri gören Mehmet Şimşek’i CHP’nin bakanı sanır. Kendi medyası bile Mehmet Şimşek’in ve iktidarın uyguladığı politikaya güvenmiyor” dedi. Ağbaba, Şimşek’in konuşmalarının yer aldığı dövizi gösterirken ise “Mehmet Şimşek, aralık 2016’da ‘En kötüsü geride kaldı’ demişti. Mart, nisan, ekimde ‘En kötüsü geride kaldı’ dedi. Bugün de muhtemelen aynı şeyleri tekrar edecek ama yaşam Mehmet Şimşek’i doğrulamıyor” diye konuştu. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise 1 liralık bozuk paralardan oluşan toplam 485 lira ile 10 Euroluk bozuk parayı karşılaştırarak, Türk lirasının yaşadığı değer kaybına dikkat çekti. Bakan Şimşek, protestoları tebessümle karşılarken, sunumunu yapmak için yerine geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in sunumu sırasında da CHP’li milletvekilleri sık sık müdahale ettiler. Bakan Şimşek’in dolaylı ve dolaysız vergilere ilişkin açıklamaları sırasında ‘Vergide adalet yok’ sözleriyle müdahale eden CHP’li milletvekilleri kayıt dışı ile mücadeleye ilişkin bilgi verirken ise ‘Türkiye kaşıt dışı cenneti olmuş’ diye seslendiler. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe üzerinde yaptığı konuşmada Ziraat Bankası’ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirerek, kamu bankalarındaki lüks harcamalar ve usulsüz kredi tahsisleriyle ilgili olduğunu söylediği bir dosyayı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e verdi. Akay, “Bu hem bilgilendirme hem de ihbar niteliğinde bir dosyadır. Yakınlarının mal varlıklarındaki artışlar araştırılmalı, MASAK ve DDK görevini yapmalıdır. Zenginleşme aynı çevrelerde yoğunlaşıyor. Bu israfl arın önlenmesi ve sorumlularından hesap sorulması gerekiyor “ dedi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütçedeki faiz yüküne dikkat çektiği konuşmasında Eylül 2025 itibariyle önümüzdeki dönemde doğmuş faiz yükünün 230 milyar dolar olduğunu belirterek, son 4 yılda doğan faiz yükünün ise 237 milyar dolar olduğunu söyledi.