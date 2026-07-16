Bütçe haziran ayında fazla verdi
Merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 1 trilyon 509,6 milyar lira, giderleri 1 trilyon 395,5 milyar lira olarak belirlendi. Böylelikle bütçe, haziran ayında 114,2 milyar lira fazla verirken; ocak-haziran döneminde 942 milyar 835 milyon lira açık oluştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66 artarak 1 trilyon 509 milyar 630 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 12,6 artışla 1 trilyon 395 milyar 467 milyon liraya ulaştı.
Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 7 trilyon 787 milyar 344 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 32,7 yükselerek 8 trilyon 730 milyar 179 milyon lira oldu.
Merkezi yönetim bütçesi, haziranda 114 milyar 164 milyon lira fazla verirken; ocak-haziran döneminde 942 milyar 835 milyon lira açık oluştu.