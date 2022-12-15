Bütçe, kasımda 108.3 milyar lira fazla verdi

Bütçe dengesi, iki aylık aranın ardından yeniden artıya döndü. Merkezi yönetim bütçesi, kasımda 108.3 milyar lira fazla verdi. Kasım ayında vergi gelirleri, geçici kurumlar vergisi ödemelerinin de etkisiyle 312 milyar TL'ye yükseldi. Bütçe, kasımda 132.7 milyar TL faiz dışı fazla verdi.

Ocak-Kasım döneminde bütçe açığı 20,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın 11 aylık döneminde faiz dışı fazla 272,2 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 347 milyar 734 milyon lira, giderleri 239 milyar 429 milyon lira oldu, merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107,3 artarak 347 milyar 734 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 76,4 artışla 239 milyar 429 milyon liraya yükseldi.

Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100,2 artışla 2 trilyon 547 milyar 156 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 94,7 yükselişle 2 trilyon 567 milyar 605 milyon lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 108 milyar 305 milyon lira fazla, ocak-kasım döneminde ise 20 milyar 449 milyon lira açık verdi.

KKM ve BOTAŞ'a aktarım olmadı

Kasım'da bütçeden kur korumalı mevduat kapsamında aktarım yapılmadı. Böylelikle kur korumalı mevduatın 9 aylık maliyeti 91,6 milyar TL'de kaldı. Geçen ay BOTAŞ'a da kaynak aktarımı olmadı. Böylece yılın ilk 11 ayında BOTAŞ'a yapılan transfer tutarı 121 milyar 360 milyar TL seviyesinde kaldı.