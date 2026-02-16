  1. Ekonomim
Bütçe ocakta 214,5 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, ocakta 1 trilyon 635,8 milyar lira, giderleri 1 trilyon 421,2 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe açığı ise, 214,5 milyar lira oldu.

Bütçe ocakta 214,5 milyar TL açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artarak 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 54,9 artışla 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 214 milyar 543 milyon lira açık verdi.

