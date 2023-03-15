Bütçe, şubatta 170,6 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, faiz dışı bütçe giderleri 355,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 136,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Şubat ayında 69 milyar 737 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Şubat ayında 170 milyar 560 milyon TL açık vermiştir.

2022 yılı Şubat ayında 113 milyar 406 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Şubat ayında 136 milyar 337 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 389 milyar 388 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 34 milyar 223 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 355 milyar 165 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten Şubat ayında 389 milyar 388 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 200 milyar 818 milyon TL harcama yapılmıştır.

Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,9 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,1 iken 2023 yılında yüzde 8,7 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126 oranında artarak 355 milyar 165 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 6,3 iken 2023 yılında yüzde 9,1 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 218 milyar 828 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 179 milyar 620 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 27 milyar 65 milyon TL olmuştur.

2022 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 270 milyar 555 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 19,1 oranında azalarak 218 milyar 828 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 10,6 iken 2023 yılında yüzde 5,7 olmuştur.

2023 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre binde 4 oranında azalarak 179 milyar 620 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8,2 iken 2023 yılında yüzde 5,6 olmuştur.