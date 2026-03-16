Bütçe şubatta 24,4 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Şubat 2026 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe verilerine göre; şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 329,2 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 353,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu veriler sonucunda bütçe 24,4 milyar TL fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 145,5 milyar TL, faiz dışı fazla ise 208,1 milyar TL oldu.

Bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre %28,6 oranında artış gösterdi. Faiz hariç giderler %28,2 artarak 1 trilyon 145,5 milyar TL'ye, faiz giderleri ise %31,5 artışla 183,7 milyar TL'ye yükseldi. Bütçe ödeneklerinin gerçekleşme oranı 2025 yılı Şubat ayında %7,0 iken, 2026 yılının aynı ayında da %7,0 seviyesinde kaldı.

Bütçe gelirleri 2026 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre %87,1 oranında artarak 1 trilyon 353,6 milyar TL'ye ulaştı. Vergi gelirleri tahsilatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %91,8 artış kaydederek 1 trilyon 122 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı 2025 yılı Şubat ayında %5,7 iken, 2026 yılında %8,3'e yükseldi.

Merkezi yönetim bütçesi, 2025 yılı Şubat ayında 310 milyar 92 milyon TL açık vermişken, 2026 yılı Şubat ayında 24 milyar 366 milyon TL fazla verdi. Geçen yılın Şubat ayında 170 milyar 403 milyon TL olan faiz dışı açık ise 2026 yılı Şubat ayında 208 milyar 62 milyon TL faiz dışı fazlaya dönüştü.