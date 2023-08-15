Bütçe temmuzda artıya geçti

Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesi sonuçlarını açıkladı.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı temmuz ayında 48 milyar 574 milyon TL fazla verdi.

2023 yılı temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 455,8 milyar TL, bütçe gelirleri 504,4 milyar TL ve bütçe fazlası 48,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 418,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 86,3 milyar TL oldu.

Temmuz ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,7 oranında arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı temmuz ayında 64 milyar 19 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı temmuz ayında 48 milyar 574 milyon TL fazla vermiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri temmuz ayı itibarıyla 455 milyar 840 milyon TL olarak gerçekleşmiştir."