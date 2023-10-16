Bütçe yeniden açığa döndü: Eylülde 129.2 milyar lira

Mehmet KAYA



Bütçe, eylül ayında 129 milyar 218 milyon TL açık verdi. Yılın ilk yarısındaki düşük bütçe açığı, Ağustos ayındaki aylık bazda fazla verilmesiyle devam etmişti. Eylül ayı itibariyle yüksek miktarlı ilk açık gerçekleşmiş oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde açık 512 milyar 602 milyon TL’ye ulaştı. Yıl sonu bütçe açığı, ek bütçede 659.4 milyar TL olarak hedeflenirken, OVP’de 1 trilyon 663 milyar TL olarak tahmin edildi.

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