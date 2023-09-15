Bütçede ağustosta 51.3 milyar lira fazla

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Merkezi yönetim bütçesi, ağustos ayında 51 milyar 270 milyon TL fazla verdi. Bütçe, geçen yılın ağustos ayında 3 milyar 586 milyon TL fazla, geçen ay ise 48,6 milyar TL fazla kaydetmişti. Faiz dışı fazla ise ağustos ayında 26 milyar 233 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe dengesi Ocak-Ağustos döneminde 383.38 milyar lira açık verirken, faiz dışı denge 16.72 milyar lira ile fazlaya geçti.



Merkezi yönetim bütçe giderleri ağustos ayı itibarıyla 562 milyar 686 milyon TL oldu. Faiz harcamaları 87 milyar 149 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 475 milyar 537 milyon TL olarak açıkladı.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 562 milyar 686 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustos ayı itibarıyla 613 milyar 956 milyon TL oldu. Geçen ay vergi gelirleri 543 milyar 183 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 63 milyar 461 milyon TL oldu.