Bütçede yıllık 3 milyar lira tasarruf bekleniyor

CANAN SAKARYA / ANKARA

Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte merkezi yönetim bütçesinden yıllık yaklaşık 3 milyar lira tasarruf sağlanması öngörülüyor. AK Parti’nin Meclise sunduğu son torba teklifte Elektrik Piyasası Kanununda değişikliğe gidiliyor. Sokak aydınlatması başta olmak üzere genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderlerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanma süresi uzatılıyor. Süresi dolan genel aydınlatma giderlerinin finansmanına ilişkin uygulamanın yeni oranlarla devam etmesine yönelik de düzenleme yapılıyor. Daha önce Elektrik Piyasası Kanunu ile büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri için yüzde 10, diğer belediyeler için ise yüzde 5 olarak belirlenen kesinti oranları Cumhurbaşkanı kararıyla bir kat artırılarak sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Bu düzenlemenin süresi ise 31 Aralık 2025 itibarıyla sona ermişti. Yapılacak yeni düzenleme ile belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde 10’u yerine yüzde 30’u, diğer belediyelerde yüzde 5’i yerine yüzde 15’i olarak uygulanacak. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde 10’u yerine yüzde 30’u ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanacak. Düzenleme 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak.