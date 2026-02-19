BUTSO, yeni OSB projeleriyle 2026 yılı yol haritasını çiziyor

FİKRİ CİNOKUR

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO), 2026 yılına ilişkin hedeflerini açıkladı. Oda yönetimi, özellikle yeni organize sanayi bölgesi projeleriyle kentin ekonomik yol haritasını belirlemeyi hedefliyor. BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Başkan Yardımcıları Hasan Ali Daldal ve Hüseyin Yardım, Meclis Başkanı Ömer Çeliker ile Yönetim Kurulu Üyesi Halil Öztürk’ün katılımıyla düzenlenen toplantıda 2025 yılını değerlendirdi, 2026 hedeflerini paylaştı.

Toplantıda; kent merkezinde yerel yönetim tarafından projelendirilen Cumhuriyet Meydanı Projesi, alışveriş merkezi yatırımı, Gazi Atatürk Stadyumu’ndaki çalışmaların yanı sıra ihracat verileri, üye portföyü, kurumlar arası iletişim ve iş birlikleri ile Burdur’un ekonomik ve sosyoekonomik gelişimi ele alındı. 2025 yılının hem ülke hem de Burdur ekonomisi açısından zorlu geçtiğini belirten Keyik, 2026 yılına ilişkin beklentilerin daha olumlu olduğunu, BUTSO’nun yeni dönemde sanayi yatırımlarına ağırlık vereceğini söyledi.

OSB projeleri öncelikli gündemimiz

Burdur Gölü başta olmak üzere çevresel ve ekonomik dengeyi gözeten projelere önem verdiklerini belirten ve özellikle organize sanayi bölgelerine yönelik çalışmalara hız vereceklerini açıklayan Keyik, “2. OSB alan genişletme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Gölhisar, Çavdır ve çevresinin ortaklaşa kullanabileceği ‘Batı Burdur Organize Sanayi Bölgesi’ projesini hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Batı ilçelerimizin tarım ve hayvancılıkta potansiyelini artırması, turizmden daha fazla pay alması için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile imzalanan “Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Masası” protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların devam edeceğini belirten Keyik, Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yapılan iş birliği doğrultusunda da nitelikli ara eleman yetiştirilmesine yönelik projelerin sürdürüleceğini ifade etti.

Yeni yatırım alanları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde yürütülen “Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi Programı” kapsamında; entegre damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, mermer atıklarının mikronize öğütülmesi, modüler mobilya ile otel/ofis mobilyaları üretimi ve çapraz lamine ahşap üretim tesisi projelerinin hayata geçirildiğini belirten Keyik, önümüzdeki süreçte yeni sektörlerin de programa dahil edilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.

AVM ve yeni hizmet binası planı

Burdur’un ekonomik ve sosyokültürel gelişimi için vizyon projelere devam edeceklerini dile getiren Keyik, uzun süredir gündemde olan alışveriş merkezi (AVM) projesine hız verileceğini açıkladı. Ayrıca BUTSO’ya yeni bir hizmet binası kazandırılması için planlamalara başlandığını söyledi.