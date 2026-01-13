BUTSO/Keyik: Burdur’daki tren garı 2. OSB’ye taşınsın

FİKRİ CİNOKUR / BURDUR

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, yaptığı açıklamada, kent merkezinde kalan tren garının 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiine taşınmasının kentin menfaatine olacağını söyledi. Burdur Gölü Halk Plajı bölgesinde eğlence, konser, nişan, düğün, şenlik gibi faaliyetlerde bulunan işletmelerin kamu kurumlarının da koordinasyonuyla yeniden düzenlenerek daha faal hale getirilmesinin önemli olduğunu belirten Keyik, şunları kaydetti:

‘’Her dönem, milletvekili adayları ve milletvekillerine belediye başkan ve adaylarına, ilgili bakanlarımıza, mülki amirlerimize ve bürokratlarımıza kent sorunlarını iş dünyasının sorunlarını, talep ve önerilerimizin yer aldığı dosyaları vererek beklentilerimizi ilettik. Bu raporlar içerisinde Burdur’daki tren garının 2. OSB’nin alt tarafına taşınması da yer almaktadır.’’

Burdur’un yatay eksenli büyüdüğüne dikkat çeken Keyik, şöyle devam etti: ‘’İlimiz bir tarafı dağlarla diğer tarafı gölle sınırlandırılmış bir yerleşim alanına sahip. Yatay eksenli bu yerleşimde insan ve araç trafiği için bütünsellik daha önemli hale geliyor. İlimizin önemli sorunları arasında Çendik Motel ve Burdur Gölünün çekilmesi var. Gölün çekilmesiyle ilgili konular yerelde ve Bakanlık nezdinde hassasiyetle takip ediliyor. BUTSO olarak gölün çekilen kısımlarına çeşitli yapı ve tesislerin açılması, portatif iskele ve platformlar oluşturulması ve de Çevre Kanunu’nun izin verdiği ölçekte göl kıyı ve kenarına vatandaşlar için çeşitli sosyal ve ticari tesislerin yapılması hakkındaki projeler hazırladık.’’