BUTTİM, 'Trend Alanları' ile yıl boyu ticaret modeline geçti

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM), ticareti fuar dönemleriyle sınırlı kalmaktan çıkaracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. “Trend Alanları” projesinin ilk etabı ziyaretçilere açılırken, projenin tamamlanmasıyla BUTTİM'de faaliyet gösteren firmaların en güncel ürünlerinin sergilenmesi ve alıcılarla doğrudan buluşturulması hedefleniyor.

Modern bir sergileme konseptiyle tasarlanan Trend Alanları’nda yer alan ürünler üzerindeki firma ve ürün etiketleri sayesinde ziyaretçiler, beğendikleri ürünün üreticisinin BUTTİM’deki mağaza veya showroomuna doğrudan yönlendiriliyor. Böylece sergileme alanı, firmalara sürekli görünürlük sağlayan ve ziyaretçiyi doğrudan satış noktasına taşıyan bir ticaret platformu işlevi görüyor. BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Demir Varol, ortak kullanım alanlarının yeniden değerlendirilmesi sürecinde geliştirilen projenin, merkezin ticari yapısını güçlendirecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Varol, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın önerisiyle şekillenen proje kapsamında ortak alanların yalnızca yenilenmediğini, yılın 365 günü yaşayan bir ticaret ve tanıtım alanına dönüştürüldüğünü belirtti.

“Yeni nesil bir ticaret alanı”

Trend Alanları’nın konsept, mimari tasarım ve stant planlamasının BTSO tarafından görevlendirilen uzman ekiplerce yürütüldüğünü ifade eden Varol, projenin BUTTİM’i sadece fuar dönemlerinde hareketlenen bir merkez olmaktan çıkararak yıl boyunca ziyaretçi çeken yeni nesil bir ticaret alanına dönüştürmeyi amaçladığını kaydetti. Varol, uygulamanın BUTTİM’de faaliyet gösteren firmalara sürekli tanıtım imkânı sunacağını belirterek, sektör profesyonelleri, alım heyetleri, toptan ve perakende alıcıların sergilenen ürünler üzerinden doğrudan üretici firmalara ulaşabileceğini ifade etti. Projeyle birlikte BUTTİM’in hem Bursa’nın ticaret kapasitesine katkı sağlaması hem de ulusal ve uluslararası alıcılar açısından daha güçlü bir çekim merkezi haline gelmesi hedefleniyor.