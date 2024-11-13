Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi'nin uygulama esasları yenilendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle idari kurumların yapılarının yeni sisteme uyumlaştırılması çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamdaki düzenlemeyle, idarelerin yapısı değiştirildi, BKMYBS Politika Belgesi ve Eylem Planı'nda belirtilen komite ve komisyonların yapılarında değişiklik yapıldı ve sistemlerde yapılan değişikliklerle uyumlu olarak BKMYBS Yönlendirme Komitesinin organizasyon yapısı güncellendi.

Öte yandan, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar ve dijitalleşme süreçlerindeki gelişmeler çerçevesinde, e-tedarik uygulaması, idarelerin güvenli elektronik ticaret platformlarından alım yapabilmeleri, kamu e-fatura, e-teminat mektubu, merkezi kamu personel ödemeleri sistemine ilişkin yeni bilişim uygulamalarına dair tanımlama, standart ve entegrasyon kuralları belirlendi.