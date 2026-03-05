"Büyük otel zincirleri Türkiye’de fırsat görüyor"

MEHMET KAYA

Ebru Öz, gayrimenkul alanındaki tüm yatırımlarda yurtiçi ve yurtdışında hizmet verdiklerini belirtti.

Sektörlere yönelik gözlemlerini anlatan Ebru Öz, yabancı büyük otel zincirlerinin, Türkiye’deki otellerin çoğunun bir zincire dahil olmayan, bağımsız markalar durumunda bulunmasını “fırsat” olarak gördüğünü ve genişleme için imkan olarak değerlendirdiğini kaydetti. Bunun dışında, enerji sektör ilgisinin sürdüğünü; diğer yandan görece yeni eğilim olarak yaşlı bakımı ve lojistik sektörlerinin öne çıktığını kaydetti. Ebru Öz, “Asya-Avrupa bağlantısının lojistik kanallarında duruyoruz. O açıdan lojistik ile bize gelen (talep) fazla var. Ben Türkiye’ye yatırımın gittikçe daha çok artacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Ebru Öz, gayrimenkulde genel bir regülasyona ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Bir eve 10 milyon TL isteniyor ama gerçekten gayrimenkulün durumu ne. ABD’de, Avrupa’da düzenlemeler var. Hatta ABD’de değerleme sektörü 100 birim iş yapıyorsa, (teknik) denetim sektörü 88 birim kadar iş yapıyor. Bazı eyaletlerde ev alırken teknik durum tespiti şart olarak koşuluyor” diye konuştu.