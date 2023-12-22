Büyük resim 2.070 dolarda değişecek

Evrim KÜÇÜK



Değerli metaller Fed toplantısı sonrasındaki kazanımlarını önemli ölçüde koruyor olsa da momentum yakalamakta zorlanıyor. Fed’in faiz indirmekte aceleci olmayacağına dair vurguların yapılması yukarı yönlü denemelerin güç kazanmasına çok fazla izin vermiyor. Uzmanlara göre altında büyük resmin değişmesi için, 2.075 doların üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor.



Haftaya 2.019 seviyelerinde başlangıç yapan ons altın, hafta içerisinde yukarı yönlü hareketlenmeler yaptı. Bu hareketlenmeler ile haftanın dördüncü işlem gününde 2.030 doların üzerinde alıcı buldu.



Altın yatırımcıları, metale yön vermek için Fed’in para politikası görünümüne ilişkin daha fazla ipucu görmek istiyor. Ons altında 2.030 doların üzerinde kalınmasının iyimserliği destekliyor ancak önemli bir direnç seviyesi olarak görülen 2.075 dolar aşılmadan büyük resimde anlamlı bir değişim beklenmiyor. Altın daha önce 3 kere test ettiği 2.075 doları geçtiğimiz haftalarda geçtiğinde 2.150 dolara varan bir atak gerçekleştirmişti. Bundan ötürü 2.075 seviyesi ve üzeri haftalık kapanışlar yapılması analistlere göre fiyatlarda yukarı yönlü isteği hızlandırabilir.

Ons altını bekleyen üç senaryo

Ons altın fiyatı geçtiğimiz hafta yeni tarihi zirvesi olan 2.150 dolar seviyelerini görmüş olması 2024 yeni rekor zirvelerinin görülebileceğinin habercisi olabilir. Dünya Altın Konseyi’nin yayınladığı rapora göre üç olası senaryo önümüzdeki yıl altın fiyatlarına etkide bulunabilir.

* Altın fiyatına etkide bulunabilecek ilk senaryoda ABD ekonomisi eğer yumuşak bir iniş gerçekleştirir ve resesyondan kaçınırsa beklentinin altında bir ekonomik büyüme tecrübe edebilir. Bu piyasaların en fazla mutabık kaldığı senaryo. ABD ekonomisi şu anki hızını koruyacak olursa Fed muhtemelen önümüzdeki yıl politika faizinde sadece iki kez kesintiye gider.

* İkinci senaryoda ABD ekonomisi sert bir iniş gerçekleştirebilir. Eğer bu durum gerçekleşirse ekonomi resesyona girer. Böylece Fed ekonomiyi destekleyebilmek adına agresif bir şekilde faizleri kesmek zorunda kalacağından bu ortam altın boğa performansını açığa çıkarır.

* Üçüncü senaryoya göre, ki bu olasılığı en düşük senaryo, ABD ekonomisi ne yumuşak iniş ne de sert iniş yapar. ABD ekonomisi trendin üzerinde güçlü büyüme göstermeye devam eder. Dünya Altın Konseyi bu ihtimali yüzde 10 olarak değerlendiriyor.

Oyunun dışında kalmak istemeyen piyasaya giriyor

Fed dışında takip edilen faktörler de var. Özellikle küresel ölçekte merkez bankalarının altın talepleri son aylarda daha da güçlenmiş durumda. Bu eğilimin 2024 yılında da devam etmesi bekleniyor. 2024 yılına girilmek üzere olduğumuz bu dönemde jeopolitik belirsizlikler artış gösteriyor. Bu ortamda altın cazip bir güvenli liman varlığı olmaya devam edecektir. Yatırımcıların giderek dışarıda kalmaktan ve fırsat kaçırmaktan duydukları korku yeni oyuncuları altın piyasasına sokmaya devam ediyor.