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Büyükçekmece'de motokuryelere ve motosiklet sürücülerine para cezası kararı

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, ilçede araç trafiğine kapalı alanları kullanarak yaya güvenliğini tehdit eden motokuryeler ile motosiklet sürücülerine, 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanması kararı alındı.

AA
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Büyükçekmece'de motokuryelere ve motosiklet sürücülerine para cezası kararı
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Büyükçekmece Belediye Meclisi ocak ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, yaya trafiğinin yoğun olduğu kordonboyu ile parklar, tretuvarlar ve kaldırımlar gibi araç trafiğine kapalı alanları kullanan motokuryeler ve motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulanmasını içeren gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, araç trafiğine kapalı alanları kullanan motokuryeler ile motosiklet kullanıcılarına 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, 1 yıl içinde 3 kez ceza kesilen motokuryenin, bağlı bulunduğu iş yeri de geçici olarak mühürlenecek.

Belediye Başkanı Akgün, son zamanlarda motokurye ve motosiklet kullanıcıları hakkında yoğun şikayetler geldiğini belirtti

Büyükçekmece Belediyesinin bu duruma el koyduğunu belirten Akgün, "Diğer belediyeler de örnek alsın, aynısını yapsınlar. Başka türlü başa çıkamayacağız. Devam ettirirlerse hem motosikletleri kanuna göre araç girişi yasak olan yerde seyrettiği için bağlanır hem de iş yeri mühürlenir. Daha sonra da iş yeri ruhsatı iptal edilir." ifadelerini kullandı.

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