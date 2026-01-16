Büyükçekmece’ye 1 milyar liralık yatırımla Finance Center inşa ediyor

SADİ ÖZDEMİR

İstanbul’da çok sayıda proje tamamlayan köklü firmalardan Beyaz Group Yönetim Kurulu Eş Başkanı Emrah Beyaz, bu yıl geçen yıla göre daha çok proje başlayacaklarını söyledi.

Büyükçekmece Mimaroba bölgesinde D-100 (E5) Karayolu kenarında inşaatına başladıkları Finance Center Projesi’nin lansman toplantısında konuşan Emrah Beyaz, projeyi Karaca Grubu ve Mısırlı Çorap ile ortak geliştirdikleri, projenin yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla 2027 Haziran ayında tamamlanacağını söyledi. Beyaz, “Bu yıl ayrıca 65 villalık bir projemiz başladı ve üç etap halinde yapılacak. Kentsel dönüşüm kapsamında geçen yıl başlayan projemizin ikinci etabı Ihlamur 2 de yakında başlayacak. Bu projede, 185 daire 14 dükkan bulunuyor. Böylece Finance Center ile birlikte 3 yeni projeye başlamış olacağız. 2025’te ise 2 projeye başlamıştık, bu durumda satışta 5 projemiz bulunuyor” dedi.

Finance Center’ın, kurumsal markalar için stratejik bir merkez olacağını vurgulayan Emrah Beyaz, projenin finans ve danışmanlık ofislerinden avukatlık bürolarına, teknoloji şirketlerinden kurumsal eğitim merkezlerine, e-ticaret operasyon merkezlerinden mimarlık ofislerine kadar çok farklı iş kollarına ev sahipliği yapabilecek şekilde geniş bir yelpaze sunduğunu anlattı.

Beyaz, şu bilgileri aktardı: “Finance Center, 25 bin metrekare inşaat alanı üzerinde, dokuz katlı iki bloklu yatay mimaride bir yapı olacak. İki otopark katı, bir ticari alan katı, yedi ofis katı olmak üzere 13 ticari ünite ve 98 ofis ünitesinden oluşan projede, 47 metrekareden 220 metrekareye kadar geniş ve esnek ofis seçenekleri bulunuyor. Mevcut modüler sistemiyle sakinlerine ofislerini 500 metrekareye kadar genişletebilme imkanı da sağlayacak. Bina çatısına ve uygun cephelere yerleştirilecek güneş panelleri ile ortak alanların ve genel enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacağız. Bu sayede daha düşük aidat ve işletme gideri avantajı sağlanacak.”

Yüzde 35 peşinatla 15 ay vadeli satılıyor

Alfa Beta Proje Pazarlama Satış Direktörü Esin Karadağ da “Projemizde metrekare birim fiyatlarını 130 bin lira olarak belirledik. Lansmana özel ödeme kolaylıkları sunuyoruz. Yüzde 35 peşin, 15 ay vade farksız ödeme planımız mevcut. Projemiz, E-5’e cephe, TEM’e 10, İstanbul Havalimanı’na 25, Mimarsinan Devlet Hastanesi’ne 5, TÜYAP Fuar Merkezi’ne 8 dakika mesafede bulunuyor” dedi.