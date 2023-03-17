Büyükelçi Erkhov: 60 günlük uzatma süresi “ültimatom değil sinyal”

Maruf BUZCUGİL / ANKARA

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Tahıl Koridoru anlaşmasının kısa bir süre uzatılmasının “ültimatom değil, sinyal” olduğunu vurguladı. Koridorda Rusya’nın çektiği sıkıntıları Türkiye’nin iyi bildiğini belirten Büyükelçi, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik temasların sürdüğünü anlattı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Ukrayna savaşının yıldönümünde batıya sert mesajlar verdi ve “ABD ve Avrupa kötülük peşinde” dedi. Tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün gibi kısa bir süre uzatılmasını değerlendiren Erkhov, “Bu süre ültimatom değil, sinyal” dedi.

Büyükelçi Erkhov, Rusya’nın Ukrayna topraklarında giriştiği harekatla başlayan savaşın yıldönümünde Ankara’daki Rus Evi’nde savaşı kendi ülkelerinin gözüyle anlatan “Kurtuluş” belgeseli gösteriminin ardından gazetecilerle sohbet etti.

NATO füzeleri Moskova’ya 3 dakika uzaklıkta

Savaşın yıldönümünde NATO bünyesindeki ABD ve Avrupa ülkelerine sert mesajlar veren Büyükelçi Erkhov, NATO’nun Ukrayna ve çevresine yerleştirmekte olduğu füzelerin Rusya için tehdit oluşturduğunu söyledi. Erkhov, “NATO Ukrayna ve çevresinde füze üsleri kuruyor. Oradan Moskova’ya füze uçuşu 3 dakika” dedi. Erkhov insansız hava araçları ve yakına gelen savaş gemileriyle taciz edildiklerini de anlattı ve “ABD ve Avrupa kötülük peşinde” dedi. Gelinen aşamada diplomasi ve politika araçlarının yetersiz kaldığını belirten Rusya Büyükelçisi, Clausewitz'in en ünlü eseri Savaş Üzerine’de yer alan “Savaş siyasetin başka araçlarla (şiddet araçlarıyla) devamıdır.” sözüne atıfta bulundu. Bugün artık SSCB ve Varşova paktının kalmadığını vurgulayan Erkhov, “NATO bugün niye var?” diye sordu.

Büyükelçi gazetecilerin “savaş ne zaman biter? Sorusuna ise “Allah bilir” yanıtını verdi.

“60 gün uzatma ültimatom değil”

Büyükelçi tahıl koridoru anlaşmasını 60 gün gibi kısa bir süre uzatılmasını değerlendirirken, “Bu süre ültimatom değil sinyal” cevabını verdi. Erkhov, soruları yanıtlarken tahıl anlaşmasının 18 Mayıs’ta sona ereceğini belirterek, 19 Mayıs’ta Atatürk’ün Samsun’a çıkışına atıfta bulundu ve “ne olacağını göreceğiz” dedi. Koridorun Ukrayna bölümünden yapılan ihracatın büyük bölümünün batıya gittiğini söyleyen Erkhov, 19 Mayıs’ı işaret ederken bunun Rusya’nın yapabilecekleri yanında Türkiye’deki 14 Mayıs seçimlerine yönelik üstü kapalı bir mesaj da içeriyor mu sorumuza, “Sadece seçim yok, bayram var, hac mevsimi var” yanıtını verdi.

“Koridorun Rusya ayağı sıkıntılı”

Karadeniz tahıl koridorunun Ukrayna ve Rusya ayağı olduğunu belirten Erkhov, Rusya’nın tahıl ve gübre ihracatında sıkıntı çektiğini anlattı. Erkhov, “Tahıl ihracatında gemi temini, ödeme, sigorta gibi önemli sorunlarımız var” dedi. Rusya’nın gübre ihracatı sorunlarının daha da kötü olduğunu belirten Erkhov, gübrenin tarımdaki önemini ve özellikle Afrika ülkelerinin duyduğu ihtiyacı vurguladı.

“BM ve Türkiye bizi anlıyor”

Koridorda Rusya’nın çektiği sıkıntıları Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin iyi bildiğini belirten Erkhov, bu konuda batının duvar oluşturduğunu söyledi. BM ve Türkiye’nin yapıcı bakış açısından övgüyle söz eden Erkhov, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili karşılıklı temasların sürdüğünü de vurguladı.

Büyükelçi Erkhov gazetemizde 31 Ekim’de yayımlanan mülakatında tahıl koridorunda yaşanan sorunları anlatmıştı.

Rusya gözüyle savaşı anlatan belgesel: “Kurtuluş”

Önceki gün Ankara’daki Rus Evi’nde gazetecilere gösterilen belgesel Rusya gözüyle geçen yıl 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarında başlatılan harekata neden başvurulduğunu ve Donbass’ta 2014’ten sonra yaşananları anlatıyor. Ünlü Rus TV sunucusu Andrey Medvedev’in hazırladığı belgesel harekata neden başvurulduğunu Rusya açısından anlatıyor. Belgeselin savaşın yıl dönümü haftasına denk gelen 17 Şubat’taki gösterimi Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan korkunç afet nedeniyle ertelenmişti.

BÜYÜKELÇİ’DEN ÖNEMLİ MESAJLAR

• Savaşın ne zaman sona ereceğini ancak “Allah bilebilir”

• Batı Ukrayna toprakları üzerinden Rusya’yı tehdit ediyor.



• NATO füze üsleri kuruyor. Moskova füze uçuşu 3 dakika.

• Soğuk savaş döneminde kurulan NATO bugün niye var?

• Rusya’nın gübre ihracatındaki sıkıntılar Afrika’yı vuruyor.

• Tahıl ihracatında gemi, ödeme, sigorta sorunları sürüyor.