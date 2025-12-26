Büyükelçi Ulusoy: Türkiye, Kuzey Makedonya'nın en büyük ticaret ortaklarındandır

Büyükelçi Ulusoy, Üsküp'te Türkiye-Kuzey Makedonya ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesine katkı sunan iş dünyasının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi de katıldı.

Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, Kuzey Makedonya'nın en büyük ticaret ortaklarındandır. İkili ticaret hacmimiz bir milyar dolara yaklaşmış olup, bunu iki milyar dolara çıkarma yönünde ortak irademiz mevcuttur." dedi.

"Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya yapılan yatırımlar 2 milyar dolar seviyesine ulaştı"

Eski tarihli Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesinin bu hedefe ulaşılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Ulusoy, Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya yapılan yatırımların 2 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Ulusoy, Türkiye'nin bankacılık, sigortacılık, eğitim, sağlık, inşaat, enerji, tarım, gıda, tekstil, turizm, ulaştırma, savunma ve kültür başta olmak üzere her alanda Kuzey Makedonya ile ekonomik bağlarını ve yatırımlarını kesintisiz sürdürdüğünü kaydetti.

Türk firmalarının Kuzey Makedonya'da, 10 bin kişiye istihdam sağladığını ve ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirten Ulusoy, şöyle devam etti:

"İş insanlarımızın faaliyetleri yalnızca ekonomik ilişkileri geliştirmemekte, aynı zamanda ülke halkları arasındaki bağları da derinleştirmektedir. Türkiye ile iş yapan değerli firma yöneticilerinden istirhamımız, işlerinizde Türkçe iş yapmalarını da kolaylaştıracağı düşüncesiyle ülkedeki üniversitelerin Türkoloji, Türk dili gibi bölümlerinden mezun gençleri istihdam etmeleridir. Böyle bir adım aynı zamanda bu bölümlere olan ilgiyi ve öğrenci sayısını da artıracaktır."

Ulusoy, Türkiye ekonomisinin 2025'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında büyüdüğüne işaret ederek, gayrisafi yurtiçi hasılasının yılın ilk 9 ayındaki büyüme hızı da yüzde 3,7 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"Ticaret rakamlarını daha yukarıya çıkarmak için teşvik ediyoruz"

Türkiye'nin 21 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydeden ekonomiye sahip olduğunu belirten Ulusoy, "Ekonomimiz, OECD ülkeleri arasında dördüncü, G20 ülkeleri arasında ise beşinci en hızlı büyüyen ekonomi konumundadır. Yıllık gayrisafi yurtiçi hasılamız 2025'in üçüncü çeyreğinde 1,5 trilyon dolara ulaşmış ve 2024 yılında kırılan rekorunu geçmiştir. Ayrıca, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyede ve tarihsel ortalamanın altındadır. İşsizlik son 30 aydır tek haneli seyrine devam etmektedir. Türkiye'nin G20 ülkelerine ihracatı 2024 yılında 100 milyar 570 milyon dolara ulaşmış; 2025 yılının ilk üç çeyreğinde ise 75 milyar 600 milyon doları bulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusoy, "Türkiye ekonomisinin küresel ve bölgesel olumsuz konjonktüre rağmen gücünü ve dayanıklılığını teyit ettiğini" vurgulayarak, etkinliğin halihazırda olumlu seyreden ikili ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmesi ve yeni işbirlikleri doğurmasını temenni etti.

İş dünyasının temsilcilerine, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ticari ilişkilere katkıları için teşekkür eden Ulusoy, "Ülkemizle ticareti her geçen yıl daha da artırmaya, ülkemizdeki ticari fuarlara katılmaya ve ticaret rakamlarını daha yukarıya çıkarmak için teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.