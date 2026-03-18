Büyükşehir projelerine DOKAP’ tan 86,3 milyon TL’lik destek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), turizm, eğitim, tarım ve altyapı alanlarında iş birliği yapacak. DOKAP, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projelere 86,3 milyon TL hibe desteği sağlayacak. İmzalanan protokol kapsamında, Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerinde Fındık Kurutma Tesisi kurulacak, Arsin'e Çocuk Kütüphanesi kazandırılacak. Ayrıca Maçka, Düzköy ve Tonya yaylalarındaki Yeşil Yol güzergahında beton yol ve kanal imalatlarının yanı sıra kapsamlı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzon’da bir taraftan kendi imkan ve kabiliyetlerimizle birçok hizmeti hayata geçirmenin gayreti içerisindeyken, diğer yandan da Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın da desteğiyle projelerimizi bir an önce tamamlamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu zamana kadar çok önemli katkılar aldık. Bugün de istişarelerimiz neticesinde mutabık kaldığımız bazı projelerle ilgili protokol imzasını attık. Bu projeler, onay süreçleri tamamlandıktan, DOKAP tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan ve Sayın Bakanımızın onaylarının alınmasının ardından hayata geçirilecektir. Böylece şehrimiz için önemli gördüğümüz çalışmaları gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

.Projelerin toplam büyüklüğü 100 milyon TL

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, “Bu memlekete hizmet ediyoruz. Hep birlikte bu memleketin hizmetkarıyız. Değişen ve gelişen Türkiye’mizde, aynı paralelde Trabzon’un da en güzel hizmetleri hak ettiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi özelinde 4 proje için 86,3 milyon TL hibe desteği sağlayacağız. Projelerin toplam büyüklüğü 100 milyon TL civarında olup, bunun 86,3 milyon TL’si hibe olarak karşılanacaktır. Bu projeler şehrimiz için, kurumlarımız için ve memleketimiz için hayırlı olsun. Bugüne kadar Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birçok başarılı çalışmayı hayata geçirdik” diye konuştu.

Üretici gelirinin artırılması hedefleniyor

İmzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ve Beşikdüzü ilçelerinde kurulacak Fındık Kurutma Tesisi ile modern kurutma teknolojileri kullanılarak hasat sonrası kalite kayıplarının önüne geçilmesi ve üretici gelirinin artırılması amaçlanıyor. Yıllık yaklaşık bin 50 ton fındığın hızlı, hijyenik ve standartlara uygun şekilde kurutulacağı tesisler, günlük 15 ton kapasiteyle 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Arsin’de hayata geçirilecek Çocuk Kütüphanesi projesi kapsamında; okuma, sanat ve drama alanları, dijital erişim bölümü, zeka oyunları alanı, özel gereksinimli çocuklara yönelik erişilebilir mekanlar ve aileler için sosyal kafe oluşturulacak. Düzköy ve Tonya ilçelerini kapsayan 8,7 kilometrelik güzergahta kazı, duvar, korkuluk ve menfez imalatları ile alt temel ve temel çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca SİT alanı içerisinde 2 bin 300 metrelik bölümde toplam 16 bin 100 metrekare beton parke ve bordür imalatı yapılacak. Maçka ilçesi Ocaklı-Lişer-Şolma Yayla yolunun 13+800 ile 19+800 kilometreleri arasındaki kesiminde beton yol ve beton kanal imalatlarını içeren üstyapı çalışmaları tamamlanarak yol hattı standart hale getirilecek.