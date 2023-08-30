Büyüme açıklanıyor: Tüketimden yüksek katkı beklentisi

EKONOMİM

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme performansı, 31 Ağustos Perşembe (yarın) belli olacak. TÜİK, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, II. Çeyrek sonuçlarını saat 10.00'da açıklayacak.

Ekonomik aktivitede ilk çeyrekte depreme rağmen görülen canlı seyrin ikinci çeyrekte seçim öncesi tüketime dayalı teşvik politikaları nedeniyle devam etmesi bekleniyor. Ekonomistler, ikinci çeyrek büyüme kompozisyonunda "tüketim" ve "inşaatın" katkısının yüksek, "diğer yatırımlar" ve "ihracat" katkısının düşük olabileceği görüşünde.

BETAM; kesinleşen mayıs, haziran ve kısmen açıklanan temmuz ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalarda ikinci çeyrek için yüzde 4,5 oranında büyüme bekliyor. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yapılan hesaplamalarla ise bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,7 artacağını tahmin ediyor.

Reuters'ın 12 kurumla yaptığı ankette büyüme beklentileri yüzde 1 ila yüzde 8 bandında yer aldı ve ortalama beklenti yüzde 3,5 olarak şekillendi.

Foreks'in düzenlediği beklenti anketinde yıllık medyan tahmini yüzde 3,4, ortalama tahmin ise yüzde 3,5 büyüme yönünde oluştu. Ekonomistler, sanayi üretimindeki yavaşlama devam etse de iç talebin gücünü koruması sayesinde hizmet sektörlerinin büyüme performansını yukarı çektiğine işaret etti.

AA Finans'ın anket sonuçlarına göre ise ekonomistler bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,32 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 1,2 ile yüzde 5,3 aralığında yer aldı.

Bloomberg HT'nin 15 kurumla gerçekleştirdiği ankette medyan tahmin, Türkiye ekonomisinin 2023 yılının 2. çeyreğinde yıllık yüzde 4 büyüyeceği yönünde.

Hem deprem bölgesindeki faaliyetlerin kısmen yeniden başlaması hem de mayıs ayında yapılan seçimlerin öncesindeki parasal genişleme sebebiyle ikinci çeyrekte yüzde 4.6 büyüme bekleyen Goldman Sachs ise hanehalkı tüketiminin bu dönemde güçlü seyrettiğine, perakende satışların büyüdüğüne işaret ediyor.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 4,0 büyüme kaydetti.