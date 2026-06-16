Büyüme dinamiğini yerel işbirlikleriyle destekleyeceğiz

MAHİR SOLMAZ / DIYARBAKIR

Türkiye boya ve ısı yalıtım pazarının önemli oyuncularından Nippon Paint - Betek, iş ortaklarıyla bağlarını güçlendirmek ve sektörün nabzını tutmak amacıyla hayata geçirdiği “Filli Boya ile Gündem Sohbetleri” buluşmalarında rotayı Diyarbakır’a çevirdi. Şirket, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ekonomik güçlerinden biri olan; genişleyen organize sanayi bölgeleri, büyüyen ticaret hacmi ve Orta Doğu pazarına yakın lojistik konumuyla üretim merkezine dönüşen Diyarbakır’da, bölgenin inşaat ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Yapı güvenliği, sürdürülebilir kentleşme ve enerji verimliliği konularının masaya yatırıldığı buluşmada, şirketin küresel uzmanlığını Anadolu’nun yerel dinamikleriyle birleştiren büyüme stratejisi paylaşıldı.

Buluşmaların temel felsefesini “ortak akıl” olarak tanımlayan Nippon Paint - Betek Genel Müdürü Hasan Gökhan Güner, paydaşlarla kurulan güçlü bağların sektörel kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. Başarıyı iş ortaklarıyla birlikte inşa ettiklerini belirten Güner, “Boya ve ısı yalıtımı sektörlerinin öncüsü olarak yirmi yılı aşkın süredir devam eden yolculuğumuzda en büyük gücümüzü değerli paydaşlarımızdan aldık. Bugün Gebze, Balıkesir ve Kayseri’deki dev üretim üslerimizin ardından, Diyarbakır’da değerli iş ortağımız İzoset ile gerçekleştirdiğimiz yerel üretim iş birliği sayesinde ısı yalıtımı kategorisinde bölgeye doğrudan hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz, global tecrübemizi yerel iş birlikleriyle kuvvetlendirerek Anadolu’ya aktarmak. Bu doğrultuda, Türkiye genelinde bizimle aynı vizyonu paylaşacak yeni yerel firmalarla stratejik iş birlikleri yapmak üzere arayışlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Gönül rahatlığıyla Diyarbakır’da fabrikamız var, diyoruz”

İzoset ile iş birliklerinin ayrıntılarını da paylaşan Güner, “2011 yılından bu yana Diyarbakır OSB’de ısı yalıtımı alanında kaliteli ve etkili çözümler sunan İzoset firması ile Fawori markamız adına dış cephe levhaları başta olmak üzere mantolama ürünleri üretimi konusunda iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliğiyle beraber artık ‘Diyarbakır’da da gönül rahatlığıyla bir fabrikamız var’ diyoruz” şeklinde konuştu. Güner, şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz bu bölgesel üretim yatırımıyla sahaya daha yakın, daha çevik ve daha esnek bir üretim modeline geçiyoruz. Amacımız yalnızca büyümek değil dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak. Bu yaklaşımı önümüzdeki dönemde farklı bölgelerde de yaygınlaştırmayı planlıyoruz.”

15 milyon dolarlık tesis 10 yılın ihtiyacını karşılayacak

Gebze’deki son yatırımlarına da dikkat çeken Güner, “Tüm süreçlerin uçtan uca otomasyonla yönetildiği, sektörün en ileri üretim altyapılarından biri olarak tasarlanan 2. Su Bazlı Üretim Tesisi’ni kasım ayında devreye aldık. 15 milyon dolara mal olan yeni yatırımıyla üretim süreçlerini daha hassas ve hızlı hale getiriyor” dedi. “Şirketimizin ana lokomotifi olan dekoratif boyalar segmentinin en büyük hacmini oluşturan su bazlı boyalarımızı yeni bir faza taşıyan bu yatırım, Betek’in gelecek 10 yıllık ihtiyacını karşılamak üzere hizmet verecek” bilgisini veren Güner, “Otomasyon sistemleriyle donatılmış yeni su bazlı üretim tesisimiz, ham madde hazırlığından dolum aşamasına ve son ürüne kadar tüm süreçleriyle uçtan uca en son teknolojiyle tasarlandı. Bu tesisin sektöre en büyük katkılarından biri, en ileri teknolojilerin ve inovatif çözümlerlerin kullanılması. Bu yatırımla inovasyonda öncülüğümüzü daha da güçlendirdik” şeklinde konuştu.

“Altından gayrimenkule geçiş öngörüyoruz”

Ekonomik parametreleri ve inşaat sektörünün rolünü değerlendiren Güner, Türkiye ekonomisinin en büyük dinamolarından birinin inşaat sektörü olduğunu vurguladı. Yapı sektörünün makroekonomik büyümenin üzerinde performans gösterdiğine değinen Güner, “Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyürken, inşaat sektörü yüzde 10’un üzerinde bir büyüme kaydetti. Bu yıl da benzer bir ivme bekliyoruz. Son iki yılda daralma yaşayan boya sektöründe ise artık dip noktanın geride kaldığını ve geri dönüşün başladığını görüyoruz. Merkez Bankası verileri hane halkı birikimlerinin yüzde 40’ının gayrimenkulde, önemli bir kısmının ise altında olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Yastık altında tahmini 700 milyar dolar değerinde bir altın varlığı bulunuyor ve bu portföy doyuma ulaşmış durumda. Tarihsel döngü bize bu birikimin gayrimenkule akacağını gösteriyor. Özellikle 2027 yılının ikinci yarısında beklenen hareketlilikle birlikte, altından gayrimenkule çok güçlü bir geçiş öngörüyoruz. Bölgesel konut üretimi, kentsel dönüşüm ve güvenli yapılaşma hamleleriyle inşaat sektörünün önemli bir dinamosu olan Diyarbakır, bu büyük canlanmanın da merkezi aktörlerinden biri olacaktır. Biz de Anadolu’ya olan sarsılmaz inancımızın bir nişanesi olarak geçtiğimiz yıl Gebze’de devreye aldığımız yeni su bazlı boya tesisimizle bu hızlı değişime ve artacak taleplere en üst teknolojimizle yanıt vermeye hazırız. Betek’in gelecek 10 yıllık ihtiyacını karşılamak üzere hizmet verecek bu tesis, son yıllardaki en büyük yatırım hamlemiz. Yıllık 225 bin ton üretim kapasitesiyle toplam kapasitemizi 345 bin tona çıkaran yeni tesisimiz ile hem üretim ve ürün kalitesinde hassasiyetin artırılmasını hem de inovasyon odaklı büyüme vizyonumuzun güçlenmesini hedefliyoruz. Bu yatırım ile daha esnek ve daha hızlı bir üretim kabiliyeti kazanarak pazardaki değişimlere, müşteri taleplerine ve yeni ürün geliştirme süreçlerine çok daha hızlı karşılık verme imkanına kavuştuk. Bu yıl ise Diyarbakır’da hayata geçirdiğimiz bölgesel üretim yatırımıyla sahaya daha yakın, daha çevik ve daha esnek bir üretim modeline geçiyoruz” dedi.

Nucleus ile hem zorlu iklim koşulları hem kent estetiği düşünüldü

Toplantıda, iklim krizinin yapılar üzerindeki fiziksel etkileri ve bu sürece karşı geliştirilen inovatif çözümler de paylaşıldı. Filli Boya’nın global Ar-Ge ağının ortak çalışması ve Frontier Polymer Technology® ile ürettiği yeni nesil dış cephe boyası Nucleus katılımcılara tanıtıldı. Olağanüstü iklim olaylarının daha sık yaşandığı hatırlatılırken, maksimum su iticilik, nefes alma ve kendi kendini temizleme özelliklerini tek bir yapıda sunan ürünün, değişen hava koşullarında yapı ömrünü uzatmadaki rolü aktarıldı. Canlı organik renklerde 5 yıl, inorganik renklerde ise 10 yıl kesintisiz renk solmazlık garantisi sunan bu teknolojinin sürdürülebilir şehirleşmeye sağladığı katkı vurgulandı.

4 mevsim enerji tasarrufu için Dalmaçyalı!

Diyarbakır gibi yaz aylarında aşırı sıcakların yaşandığı bölgelerde ısı yalıtımının stratejik bir zorunluluk haline geldiği belirtildi. Güncellenen TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı ile yalıtımın sadece kışın ısınma değil, sıcak dönemlerde binaları “soğutma” maliyetlerini düşürmek adına da kritik bir yapı standardı haline geldiği hatırlatıldı. Yalıtım sektörünün öncülerinden Dalmaçyalı’nın, birbiriyle tam uyumlu yedi temel sistem bileşeninin tamamını kendi bünyesinde üreten tek entegre üretici olma gücüyle, hem yeni projelerde hem de mevcut yapıların dönüşümünde yüzde 60’a varan enerji tasarrufu ve uzun ömürlü performans sunduğu ifade edildi.

Ekonomi kurmayları Gündem Sohbetleri’nde buluştu

Filli Boya ile Gündem Sohbetleri kapsamında Nippon Paint - Betek Türkiye Genel Müdürü Hasan Gökhan Güner liderliğinde EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ile Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’nun katılımıyla bir panel düzenlendi. Panelde; küresel piyasaların Türkiye’ye etkileri, makroekonomik göstergeler ile bölgenin ticaret ve sanayi dinamikleri samimi bir sohbet ortamında ele alındı. Ekonomi gündeminin ve sektörel fırsatların interaktif şekilde tartışıldığı “Filli Boya ile Gündem Sohbetleri”, Türkiye’nin stratejik kentlerinde paydaşlarla buluşmaya devam edecek.

“Merkezimiz İstanbul’da ama kalbimiz Anadolu’da atıyor”

Uludağ: Yerel vizyonumuzu 145 yıllık küresel güç ve inovasyonla taçlandırıyoruz

Toplantıda markanın pazar gücü ve vizyonu üzerine bir konuşma yapan Nippon Paint - Betek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, boyada Filli Boya, ısı yalıtımında ise Dalmaçyalı ile pazara yön verdiklerini belirtti. 2019 yılında gerçekleşen Nippon Paint Group birleşmesiyle yerel vizyonu küresel bir teknoloji gücüne dönüştürdüklerini ifade eden Uludağ, şunları söyledi: “Grup bünyesinde marinadan otomotive pek çok alandaki küresel uzmanlığı, Betek’in yerel yetkinliğiyle harmanlıyoruz. Filli Boya, Türkiye’nin ‘Güven Markaları’ listesinde yer alan tek boya markası. Dijital dünyada her ay binlerce kez aranan, tüketici hafızasında açık ara ilk sırada yer alan bir markayız. Bu başarıyı, her zaman ilkleri uygulayan ve sektörü daha yüksek teknolojiyle buluşturan vizyonumuza borçluyuz. Gebze’de 2013 yılından bu yana Ar-Ge Merkezi statüsüyle çalışan araştırma-geliştirme bölümümüzün sahip olduğu bu köklü yerel gücü ve mühendislik birikimini, şimdi dahil olduğumuz küresel yapının getirdiği teknolojik ağ ile daha da yukarıya taşıyoruz. Bu küresel gücün en güncel örneği olarak, Tokyo’da faaliyete geçirilen yeni inovasyon merkezimizde tüm disiplinlerden Ar-Ge mühendislerimizi kolektif bir yapıda bir araya getirdik. Farklı endüstrilerin teknoloji transferiyle, Türkiye’deki iş ortaklarımıza, ustalarımıza ve tüketicilerimize her zaman hak ettikleri en ileri teknolojiyi sunmaya devam edeceğiz.”

Hızgider: Farklı şehirlerde iş ortaklarımızla buluşmaya devam edeceğiz

Filli Boya Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hızgider toplantının açılışını yaparak “Filli Boya ailesinin merkezi İstanbul, kalbimiz ise Anadolu’da atıyor” dedi. Hızgider, “Bunun en güzel örneği Diyarbakır. Hem yatırımımız var hem de kuvvetli bir satış ağımız var” diyerek, şunları kaydetti: “Gündem Sohbetleri’nin ilkini dinamikleri ile özel bir yere sahip Antalya’da gerçekleştirdik. Ardından İzmir, Gaziantep’te o kentin önemli dinamikleriyle buluştuk. Anadolu’nun farklı şehirlerinde iş ortaklarımızla, paydaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz.”