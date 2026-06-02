Büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi: Yatırım kurumlarının beklentileri yüzde 3 etrafında yoğunlaşıyor!

Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık yüzde 2,5 büyüme, çeyreklik bazda ise yüzde 0,1 büyüme kaydetmesinin ardından banka ve aracı kurumlar yıl sonu büyüme tahminlerinde aşağı yönlü güncellemelere gitti. Matriks Haber anketinde beklenti yıllık yüzde 2,7, çeyreklik bazda ise yüzde 0,8 seviyesinde oluşmuştu.

Matriks Haber’in 16 banka ve aracı kurum raporundan derlediği habere göre, değerlendirmelerde ortak tema; iç talebin büyümeyi taşımayı sürdürmesi, net ihracatın negatif katkısının derinleşmesi, sanayi tarafındaki zayıflık ve hizmet sektörlerinin büyümeyi desteklemeye devam etmesi oldu.

20 Mayıs'tan bu yana 0,3 puan geriledi

Derlenen kurum tahminlerine göre 2026 büyüme beklentileri yüzde 2,7 ile yüzde 3,5 arasında değişti. Sayısal tahmin paylaşan 11 kurumun medyan beklentisi yüzde 3,0, ortalama beklentisi ise yaklaşık yüzde 3,1 seviyesinde hesaplandı. Matriks Haber’in 20 Mayıs 2026 tarihinde düzenlediği ankette 2026 büyüme beklentisi yüzde 3,3 seviyesinde oluşmuştu.

Beklentilerde en yoğun seviye yüzde 3,0 olurken, Akbank, Albaraka Türk, OYAK Yatırım ve BBVA Research büyümenin yaklaşık bu düzeyde kalacağını öngördü.

En düşük tahminler

En düşük tahminler yüzde 2,7 ile Gedik Yatırım ve İş Yatırım’dan geldi. Gedik Yatırım 2026 büyüme tahminini yüzde 3,3’ten yüzde 2,7’ye indirirken, İş Yatırım savaş ve Hürmüz Boğazı riskleri nedeniyle daha önce yüzde 3,7’den yüzde 2,7’ye çektiği tahminini veri sonrası değiştirmedi. En yüksek tahmin ise yüzde 3,5 ile Yatırım Finansman’dan geldi; kurumtahminini yüzde 4,0’dan yüzde 3,5’e revize etti.

Kuveyt Türk Yatırım tahminini yüzde 3,7’den yüzde 3,4’e indirirken, Şeker Yatırım ve TSKB de 2026 büyüme beklentisini yüzde 3,4 olarak açıkladı. İnfo Yatırım ise jeopolitik riskler, zayıflayan dış talep ve sıkı finansal koşulları dikkate alarak tahminini yüzde 3,2’ye revize etti.

Akbank ve Albaraka Türk yüzde 3,0 tahminlerini korurken, aşağı yönlü risklerin daha belirgin olduğunu vurguladı. BBVA Research ise çatışma öncesi yüzde 4 olan tahminini yaklaşık yüzde 3 seviyesine çekti.

Büyüme, dengelenmeden uzak kaldı

Kurumların büyük bölümü ilk çeyrek büyüme kompozisyonunun arzu edilen dengelenmeden uzak olduğuna dikkat çekti. Hanehalkı tüketimi yıllık yüzde 4,8 artarak büyümeye 3,4 puan katkı sağlarken, net ihracatın katkısı -2,5 puan oldu. Böylece büyüme iç talep ağırlıklı kalmaya devam etti. Sanayi sektörü yıllık yüzde 0,8 daralırken, bilgi ve iletişim, hizmetler, tarım ve inşaat sektörleri büyümeyi destekledi.

Değerlendirmelerde ikinci çeyreğe ilişkin görünüm de temkinli kaldı. Sıkı finansal koşullar, jeopolitik riskler, petrol fiyatlarındaki oynaklık, ihracat pazarlarındaki zayıflık ve sanayi üretimindeki baskı büyüme tahminleri üzerinde aşağı yönlü risk olarak öne çıktı. Buna karşılık tarım sektöründen gelebilecek pozitif katkı ve PMI verilerinde görülen toparlanma sinyalleri yılın kalanına ilişkin sınırlı destek unsurları olarak değerlendirildi.

Değerlendirmeler de yüzde 3 seviyesinde kaldı

Genel tablo, kurumların 2026 büyümesi için beklentilerini yüzde 3 civarında topladığını, ilk çeyrek verisinin ardından aşağı yönlü revizyon eğiliminin güçlendiğini gösterdi.

Türkiye ekonomisinin 2026 yılı ilk çeyrek büyüme verilerinin ardından 16 banka, aracı kurum ve araştırma kuruluşu değerlendirme yayımladı. Görüş açıklayan kurumlar alfabetik sırayla Akbank, Ahlatcı Yatırım, Albaraka Türk, Alnus Yatırım, BBVA Research, Garanti BBVA Yatırım, Gedik Yatırım, İnfo Yatırım, İş Bankası, İş Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım, OYAK Yatırım, Şeker Yatırım, TSKB ve Yatırım Finansman oldu. Kurumların büyük bölümü yıl sonu büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, tahminlerin yüzde 3 civarında yoğunlaştığı görüldü.