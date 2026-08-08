Buzların altındaki 1 trilyon dolar! Trump'ın desteklediği şirket Grönland'a çıkarma yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı Teksas merkezli bir petrol şirketi, yerel makamlardan gerekli izinleri almamasına rağmen Arktik’in ücra bölgesi Grönland’da kuyu açma hazırlıklarına başladı.

Trump'ın devasa Arktik bölgesini hak iddia etme tehditlerini yinelediği bir dönemde, sondaj hazırlık malzemelerinin Grönland’ın doğu kıyısına çıkarılması gerilimi tırmandırdı.

"Lojistik adımlar makamların onayına tabidir"

The Guardian'ın haberine göre Grönland hükümeti, söz konusu ekipmanların karaya çıkarılmasına hiçbir onay verilmediğini belirterek "güçlü bir uyarı" yayınladı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Gelecekteki tüm lojistik hususlar, gerçekleştirilmeden önce maden kaynakları otoritesine bildirilmeli ve bu otorite tarafından onaylanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Bu uyarıdan iki gün sonra Trump, Truth Social platformunda kendisini bir Grönland köyünün üzerinde heybetle dururken gösteren yeni ve tehditkar bir görsel paylaştı.

"1 trilyon dolar değerinde petrol var" iddiası

Geçtiğimiz yıl kurulan Teksas merkezli Greenland Energy şirketinin yöneticileri, Jameson Land bölgesinin altında 1 trilyon dolar değerinde ham petrol yatabileceğini iddia etti.

Şirket yetkilileri, bunu tespit etmek amacıyla iki kuyu açmak için 60 milyon dolar harcama yapmayı planladıklarını duyurdu.

Grönland, çevre gerekçeleriyle 2021 yılında yeni petrol ruhsatı vermeyi durdurmuş olsa da, 80 Mile adlı bir İngiliz şirketi Jameson Land bölgesinde arama haklarını daha önce elde etmişti.

Greenland Energy’nin resmi şirket kayıtları sondajı finanse etme karşılığında projede çoğunluk hissesini devralacağını gösteriyor fakat işlem için halen Grönland hükümetinin onayı gerekiyor.

Şirket yönetiminde Trump'ın yakın çevresi yer alıyor

Greenland Energy, "bu modern çağı arayıcılarının misyonunu" kayıt altına alacak bir belgesel serisi hazırlaması için Trump’ın dini özgürlük komisyonunda görev yapmış, muhafazakar kimliğiyle tanınan eski TV programcısı Phil McGraw (Dr. Phil) ile anlaştı.

Ayrıca şirket, yönetim kuruluna Trump’ın Grönland’ı kontrol etmeyi "hayati" gördüğü Golden Dome füze savunma planı üzerinde çalışan bir ABD Deniz Kuvvetleri gazisini getirdi.

Greenland Energy Yönetim Kurulu Başkanı ve büyük hissedarı olan, Trump’ın yakın çevresine erişimi bulunan Larry Swets ise petrol projesinin "Amerika’nın bölgeyi ilhak etmesiyle ilişkili olmadığını" savundu.

Haziran ayında Jameson Land’deki bir topluluk toplantısında şirket temsilcisinin sondaj ekipmanını karaya çıkarmak için izin aldıklarını iddia etmesinin ardından Swets, "Projeye olan heyecanımız, kafa karışıklığı yaratan bir iletişim kurmamıza yol açtı" açıklamasında bulunmuştu.

Gemiyle gelen kaçak sevkiyat

Tüm bu açıklamalara rağmen, sonraki ay nüfusun seyrek olduğu bölgedeki yerel halk, bir römorkörün dubayı kıyıya çekerek bir düzine konteyneri boşalttığını fark etti.

Grönland hükümetinin açıklamasında, "Amaç, planlanan petrol arama sondajı bağlantısıyla ekipmanı Nunap Qeqqa’da [Jameson Land] karaya çıkarmaktı" denildi.

Danimarkalı araştırmacı medya kuruluşu Danwatch da nakliye şirketinin başındaki ismin, teslimatın Greenland Energy için yapıldığını doğruladığını aktardı.

Greenland Energy, The Guardian gazetesinin sorularına yanıt vermeyi reddetti fakat hissedarlarına gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Proje liderliği ile Grönland denetim ve düzenleme makamları arasında son dönemde yapılan üst düzey görüşmeler yapıcı geçmiş olup, sondaj için gerekli kalan onaylara doğru kaydedilen ilerlemeden cesaret almaya devam ediyoruz."

Mektupta, bu görüşmelerin ardından başlangıçta sadece tek bir kuyu açılacağı belirtildi.