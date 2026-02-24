BYD, Avrupa'da satışlarını üçe katladı; Tesla geriledi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) açıkladığı veriler, BYD'nin AB, İngiltere, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre genelinde Tesla'yı geride bıraktığını ortaya koydu.

Tesla'nın Avrupa yeni araç katıyıtları ise yüzde 1,6 düşerek 8.075 adede geriledi.

Büyük Avrupa markaları da zorlu bir tablo sergiledi. Volkswagen'in Avrupa satışları yüzde 3,8, BMW'nin yüzde 5,7, Renault'un ise yüzde 15 geriledi. Öte yandan Stellantis'in satışları yüzde 9,1 büyüme kaydetti; Mercedes-Benz markasının satışları ise yüzde 4 arttı. Hyundai'nin satışarı yüzde 15, Toyota'nın yüzde 14 ve Nissan'ın yüzde 16 düştü.

Genel piyasa verilerine göre Avrupa genelinde yolcu otomobili tescilleri yüzde 3,5, AB'de ise yüzde 3,9 azalarak 799.625 adede indi. Almanya ve Fransa'da satışlar yüzde 6,6 gerilerken İtalya yüzde 6,2 büyüdü. Saf elektrikli araç satışları yüzde 14, hibrit araçlar yüzde 6,4 ve şarj edilebilir hibrit modeller ise yüzde 32 arttı.