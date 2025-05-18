BYD'nin Avrupa merkezini kuracağı ülke belli oldu

Çin’in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD Avrupa’daki yeni merkezini Macaristan’a kuracağını açıkladı.

Kısa süre önce 2030 yılına kadar otomobillerinin yarısını yurt dışına ihraç etmeyi hedeflediğini açıklayan BYD, bu kapsamda Avrupa operasyonlarının merkez üssü olarak Macaristan’ı seçti.

İki bin kişiye istihdam sağlanacak

BYD’nin CEO’su Wang Chuanfu, perşembe günü Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, kurulacak merkezin iki bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni merkezin üç ana işleve sahip olacağı ifade edildi: Satış ve satış sonrası hizmetler merkezi, test alanı ve BYD modellerinin yerel pazarlara uygun hale getirileceği bir geliştirme tesisi.

BYD, Avrupa’daki ilk üretim tesisini Nisan 2016’da Macaristan’ın kuzeybatısında yer alan Komarom şehrinde açmıştı. Şirket ayrıca şu anda Macaristan’da elektrikli araç üretimi yapacak ikinci bir fabrika inşa ediyor.