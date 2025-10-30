BYD’nin kârı yüzde 32,6 düştü

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, üçüncü çeyrekte net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 azaldığını açıkladı. Bu sonuç, şirketin art arda ikinci çeyrekte kar düşüşü yaşadığını ve son dört yılı aşkın süredeki en büyük gerilemeyi kaydettiğini gösterdi.

Şirketin söz konusu dönemde net karı 7,8 milyar yuan (1,10 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Gelir ise geçen yıla göre yüzde 3,1 düşüşle 195 milyar yuana geriledi. Bu, BYD’nin son beş yılı aşkın sürede ilk kez gelir kaybı yaşadığı çeyrek oldu.