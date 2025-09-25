CAATSA yaptırımları nedir? Türkiye'ye neden uygulanıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile biraraya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grüşmenin iyi geçmesi durumunda ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının "hemen" kaldırılabiir' sözleri dikkat çekti.

CAATSA, , 'Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act" yani "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltması olarak kullanılıyor.

2 Ağustos 2017’de ABD Kongresi’nde kabul edilen bu yasa özellikle Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere karşı yaptırım mekanizması sunarken, bu ülkelerle önemli ticari işlem yapan üçüncü ülkeleri de hedef alıyor.

2020'den bu yana Türkiye'ye yaptırım uygulanıyor

ABD Aralık 2020'de, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulamaya kararı almıştı.

Türkiye, CAATSA kapsamına neden alındı?

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması, CAATSA yaptırımlarının devreye sokulmasına neden oldu. Donald Trump döneminde yaptırımlar ertelenmiş olsa da Joe Biden yönetimi sürecinde CAATSA uygulamaları başlatıldı.

Bu yaptırımlar, yasadaki 231’inci maddeye yani Rus savunma sanayiiyle 'önemli ticari işlem' yapılması gerekçesine dayandırıldı.