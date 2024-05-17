CAB Grup CEO’su Ural: Tasarruf paketi tanıtım ve organizasyon sektörünü etkilememeli

ANKARA (EKONOMİ) - Etkinlik ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren CAB Grup Ajans’ın CEO'su Cengiz Ural, bu tür tedbirlerin alınmasının yerinde bir karar olduğunu ifade ederken, aynı zamanda reklam, tanıtım ve organizasyon sektörünün potansiyel darbeler alabileceğine dikkat çekti.

Ural, “Son dönemde Türkiye'de tanıtım ve organizasyon anlamında büyük sıkıntılar yaşandı. Önce pandemi, sonra Kahramanmaraş depremleri ve şimdi de tasarruf tedbirleriyle ne yazık ki çok büyük bir sektörel küçülmenin içerisindeyiz. Bu durum göz ardı edilmemeli. Sektörde çalışan binlerce insan büyük sıkıntılar yaşıyor. Firmalar kapanacak, çalışanlar işsiz kalacak. Yerli firmaların büyük bir sıkıntı içine girecek ve alan tamamen yabancı firmalara kaptırılacak” diye konuştu.

Tanıtım ve organizasyonların kesilmesinin Türkiye'deki sosyal yaşama da büyük zarar vereceğini de vurgulayan Cengiz Ural, “Dünyada gelişmişlik katsayısı belirlenirken, yapılan organizasyon ve bu tip sosyal faaliyetlerin sosyal yaşama etkisi baz alınarak hesaplanıyor. Temel bir ihtiyaç olan tanıtım ve organizasyonların bu anlamda ele alınması, sadece sektörün canlanması için değil, aynı zamanda toplumsal refahın sürdürülmesi açısından da hayati öneme sahiptir” dedi.