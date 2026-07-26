Çakırmelikoğlu'ndan kredi kartı komisyonlarına düzenleme çağrısı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, kredi kartı komisyon oranları ile banka kaynaklı finansman maliyetlerinin işletmeler üzerinde giderek artan bir yük oluşturduğunu söyledi. Çakırmelikoğlu, kredi kartı kullanımında uygulanan yüksek komisyon oranlarının ve ödeme maliyetlerinin büyük ölçüde işletmeler tarafından karşılandığını ifade ederek, bu durumun ticari hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Banka komisyonları, finansman giderleri ve faiz maliyetlerinin bugün işletmelerin en önemli gider kalemleri arasında yer aldığını vurgulayan Çakırmelikoğlu, “Artan finansman maliyetleri firmalarımızın kârlılığını azaltmakta, rekabet gücünü zayıflatmakta ve sürdürülebilir üretim ile ticaret yapmalarını zorlaştırmaktadır.” dedi.

İş dünyasının üzerindeki mali yükün hafifletilmesi gerektiğini dile getiren Çakırmelikoğlu, işletmelerin ayakta kalabilmesi, üretimin ve istihdamın korunabilmesi için ilgili kurumların kredi kartı komisyonları ve banka kaynaklı maliyetler konusunda gerekli düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Şebinkarahisar OSB çalışmalarında önemli bir aşamanın geride kaldı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, ayrıca Şebinkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarında önemli bir aşamanın geride bırakıldığını açıkladı. 750 dönümlük alanda hayata geçirilen Şebinkarahisar OSB’de 71 sanayi parseli ile 5 hizmet alanının oluşturulduğunu ifade eden Çakırmelikoğlu, parselasyon işlemlerinin tamamlandığını ve tapuların çıkarılma aşamasına geldiğini kaydetti. Bölgede altyapı projelerinin tamamlandığını vurgulayan Çakırmelikoğlu, projeye ilişkin olarak bu ay içinde ihale sürecinin başlatılmasının, Ağustos ayında ise yer tesliminin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Yaklaşık 450-500 milyon lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında 71 parselin yatırımcıya tahsis edilmesinin planlandığını dile getiren Çakırmelikoğlu, yatırımın Giresun bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

