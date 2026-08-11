Çakmak Vinç, Ar-Ge gücüyle oluşturduğu zincir vinçlerin üretimine başlıyor

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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Kuruluşunun 50'nci yılını kutlamaya hazırlanan Çakmak Vinç, yeni ürün yatırımları, ihracat hedefleri ve teknoloji odaklı üretim anlayışıyla küresel pazarlardaki büyümesini sürdürüyor. Çakmak Vinç Genel Müdür Yardımcısı Orçun Çakmak, 1977 yılından bu yana yüksek kaliteli, güvenilir ve yenilikçi vinç çözümleri geliştirerek sektörün güçlü bir markası haline geldiklerini söyledi.

Şirketin başarısının sürekli Ar-Ge yatırımları, mühendislik uzmanlığı ve üretimdeki kalite odaklı yaklaşım üzerine kurulu olduğunu belirten Çakmak, "Yarım asra yaklaşan bilgi birikimimiz ve mühendislik gücümüz sayesinde yalnızca Türkiye'de değil, dünya pazarlarında da tercih edilen bir marka konumuna ulaştık" dedi.

Elektrikli çelik halatlı vinçlerden gezer köprülü vinçlere, portal vinçlerden pergel vinçlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını ifade eden Çakmak, birçok sektöre özel çözümler sunduklarını belirtti. Yarım yüzyıllık tecrübe ile dünya çapında güvenilen bir marka olduklarını, önümüzdeki dönemde de inovasyon, mühendislik ve kalite odaklı çalışmalarla küresel pazarlarda CMAK markasını daha güçlü bir konuma taşıyacaklarını söyledi.

Çakmak, "İnsanın bulunduğu ve yük kaldırma ihtiyacı olan hemen her sektörde faaliyet gösteriyoruz. Standart vinç sistemlerinin yanı sıra özel projelere yönelik yüksek verimli vinçler de üretiyoruz. Türkiye'de 1 tondan 160 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip vinçleri üretebilen tek firmayız" diye konuştu.

Yeni nesil zincirli vinçler

Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliğine sahip Çakmak Vinç’in yeni ürün yatırımlarına da devam ettiğini vurgulayan Orçun Çakmak, yıl sonuna doğru hafif yüklerin taşınmasına yönelik yeni nesil elektrikli zincirli vinçlerin seri üretimine başlamayı planladıklarını açıkladı.

Test süreçleri ve yazılım geliştirme çalışmalarının tamamlandığını belirten Çakmak; "1 ila 2 ton arası yüklerin kaldırılmasına yönelik tasarladığımız elektrikli zincirli vinçlerin seri üretimine bu yılın son çeyreğinde başlamayı hedefliyoruz. Kolay kurulabilen ve farklı sektörlerde kullanılabilecek yeni nesil bir ürün olacak" dedi.

Vinç teknolojilerinde yazılımın kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Çakmak, ürünlerin tasarımından yazılımına kadar tüm süreçlerin şirket bünyesinde geliştirildiğini söyledi.

"Türkiye'de bu ölçekte tam entegre üretim gerçekleştiren firma sayısı oldukça az. Endüstriyel tasarım, mühendislik, yazılım geliştirme ve üretim süreçlerini kendi bünyemizde yönetiyoruz. Günümüzde vinç teknolojileri artık yalnızca mekanik sistemlerden oluşmuyor. Yazılım destekli akıllı sistemler üretimin ayrılmaz bir parçası haline geldi" ifadelerini kullandı.

Ar-Ge yatırımları sayesinde geliştirdikleri akıllı vinç sistemlerinin dünyanın birçok ülkesinde kullanıldığını belirten Çakmak, Çin dahil pek çok pazarda CMAK markasının tercih edildiğini söyledi.

"Yaklaşık 50 yıllık bilgi birikimimiz ve geliştirdiğimiz akıllı vinç teknolojileri sayesinde dünya pazarlarında güçlü bir konuma sahibiz. Ürettiğimiz sistemler birçok farklı sektörde güvenle kullanılıyor. Bugün Türkiye'den çıkan ve dünya çapında tanınan en güçlü vinç markalarından biri konumundayız" dedi.

İhracat faaliyetlerine de değinen Çakmak, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede aktif olduklarını belirtti.

Şirketin Almanya ve ABD'de kendi ofisleri ve ekipleriyle faaliyet gösterdiğini ifade eden Çakmak, Türkiye'deki modern üretim tesislerinden dünyanın birçok ülkesine vinç sistemleri ve bileşenleri ihraç ettiklerini, güçlü bayi ve çözüm ortakları ile birlikte dünya standartlarında rekabetçi ve uzun ömürlü kaldırma çözümleri sunduklarını söyledi.

Yeni yatırım hedefi, Yalova

Büyüme stratejileri kapsamında yeni yatırımlar planladıklarını da açıklayan Orçun Çakmak, mevcut üretim faaliyetlerinin Sakarya fabrikasında sürdüğünü söyledi.

Önümüzdeki dönemde Yalova'da yeni bir üretim tesisi yatırımı planladıklarını belirten Çakmak, uygun ekonomik koşullar oluştuğunda yatırım sürecini hayata geçirmek istediklerini ifade etti. Türkiye ekonomisinde yatırım kararlarını zorlaştıran, sanayicilerin ve yatırımcıların temkinli davranmasına yol açan birçok ekonomik ve yapısal faktörün bulunduğunu belirten Çakmak bu konuda şunları söyledi:

“Türkiye'de yatırımın önündeki en büyük engel tek başına faiz ya da enflasyon değildir. Asıl sorun, yatırım kararını etkileyen çok sayıda belirsizliğin aynı anda bulunmasıdır. İhracatçı firmalar açısından yalnızca döviz kurunun seviyesi değil, öngörülebilirliği de önemli. İşçilik, enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerinde yaşanan değişimler uzun vadeli yatırım planlarımızı zorlaştırıyor. Ayrıca vinç sektörü fiyat odaklı rekabetin yoğun olduğu bir sektör ve Türkiye'de çok sayıda vinç üreticisi bulunuyor. Ancak biz hiçbir zaman kaliteyi düşürerek rekabet etmeyi tercih etmedik. Hangi ülkenin hangi standardı talep ediliyorsa o standartlarda üretim yapıyoruz. Kalite, güvenlik ve uzun ömürlü kullanım bizim önceliğimizdir.”