Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye ikramiye tarihleri açıklandı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikramiye düzenlemesinden yararlanamayan emeklilere de 5 bin TL verileceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası çalışan emeklilere ikramiye için ödeme takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek? Çalışan emekliler 5 bin TL'yi ne zaman ikramiye alacak?
Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi, ne zaman hesaplara yatacak sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Çalışan emeklilere, Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklilerine 5 bin TL emekli ikramiyesi gelişmeleri merak ediliyor. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
5 bin TL emekli ikramiyesi geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilere yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi ve Bağ-kurlu esnaf emeklileri hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, ilk düzenlemeden yararlanamayan emeklilere de 5 bin TL verileceğini duyurdu.
Erdoğan, "4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defa mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" açıklamalarında bulundu.
Çalışan emekliye ikramiye ne zaman hesaplara yatacak?
Çalışan emeklilere, Çiftçi ve ve Bağ-kurlu esnaf emeklilerine 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihi henüz netleşmedi. 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesinin yıl başından önce hesaplarda olması bekleniyor.