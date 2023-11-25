Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye ikramiye tarihleri açıklandı mı?

Emekli ikramiyesi çalışanlara verilecek mi, ne zaman hesaplara yatacak sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Çalışan emeklilere, Çiftçi ve ve Bağkurlu esnaf emeklilerine 5 bin TL emekli ikramiyesi gelişmeleri merak ediliyor. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

5 bin TL emekli ikramiyesi geçtiğimiz günlerde çalışmayan emeklilere yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi ve Bağ-kurlu esnaf emeklileri hakkında açıklama yaptı. Erdoğan, ilk düzenlemeden yararlanamayan emeklilere de 5 bin TL verileceğini duyurdu.

Erdoğan, "4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defa mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" açıklamalarında bulundu.

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışan emeklilere, Çiftçi ve ve Bağ-kurlu esnaf emeklilerine 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihi henüz netleşmedi. 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesinin yıl başından önce hesaplarda olması bekleniyor.