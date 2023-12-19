Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesinde tarih verildi: Ne zaman yasalaşacak?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili sorgulamalar sürüyor. Çiftçilere de ne zaman ikramiye ödemesi yapılacağı merak ediliyor.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Genel Kurul, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ardından çalışmalarına ara vermeyecek.

Bütçe maratonunun 25 Aralık'ta tamamlanacağı Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Teklif, çalışan emeklilere de 5000 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeriyor.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek?

TBMM Genel Kurulu'nda, yeni yıldan önce teklifin yasalaşması ve çalışan emeklilere 5000 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin de uygulamaya alınması bekleniyor.

Genel Kurul'un, bu teklifin yasalaşmasının ardından çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanacak

Çalışan emeklilere 5000 bin TL ödenmesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından, karar Resmi Gazete'de yer alacak.